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SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Yıldız Tilbe’den Sağlık Bakanlığı’na çağrı: Domuz yemiyorum neden domuz gribi oluyorum?

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Domuz gribi olduğunu söyleyen sanatçı Yıldız Tilbe attığı tweetle yine Twitter’ı salladı. “Domuz yemiyoruz neden domuz giribi oluyoruz.
Yıldız Tilbe’den Sağlık Bakanlığı’na çağrı: Domuz yemiyorum neden domuz gribi oluyorum?

Domuz gribi olduğunu söyleyen sanatçı Yıldız Tilbe attığı tweetle yine Twitter’ı salladı. “Domuz yemiyoruz neden domuz giribi oluyoruz. Millet olarak hastayız. Sağlık bakanlığı bize bedava hayrına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya valla lütfen” yazan Tilbe’ye hayranları yüzlerce yorum yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken Yıldız Tilbe, yine Twitter’ı salladı.

Domuz gribiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Tilbe, domuz yemediğimiz halde neden domuz gribi olduğumuzu sorgularken Sağlık Bakanlığı’ndan da ücretsiz ilaç dağıtmaları ricasında bulundu.

İşte Yıldız Tilbe’nin attığı o tweet:

domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz,,bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz,millet olarak , hastayız ,nolucaz böyle , bize yazık değilmi.hastalıktan yorgun https://t.co/92e3otvFDPğlık bakanlığı bize bedava hayırına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya ,Valla, Lütfen

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