YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: Tıp ve hukuk kontenjanları doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçları açıkladı.
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: Tıp ve hukuk kontenjanları doldu

Üniversite öğrencisi adayları, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin web sitesinden kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'unun, ön lisans kontenjanlarının ise tamamının dolduğunu açıkladı.

Devlet üniversitelerinde tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamı doldu.

Özvar ayrıca öğrencilerin "yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler" gibi programlara da ilgi gösterdiğini belirtti.

Öğrencilerin üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, belgelerini teslim etmek için üniversitelerin talimatlarını izlemesi gerekecek.

Üniversitelere kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti ise 130 lira olarak belirlendi.

Bu yıl ilk kez açılan bölümler

Bu yıl, adayların ilk kez tercih edebileceği üç lisans ve 24 ön lisans olmak üzere 27 yeni program açıldı.

Özvar, bu programların kontenjanlarının tamanın dolduğunu kaydetti.

Bunlar arasında tarımsal robotlar, tarım makineleri mühendisliği, doğa koruma ve biyoçeşitlilik yönetimi, havacılık elektroniği teknolojileri gibi bölümler var.

YKS tercih kılavuzuna göre, bu yıl bu türden programların uygulanacağı üniversite sayısı 80'in üzerine çıkarıldı.

