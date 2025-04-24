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YÖK Başkanı Özvar KKTC’de temaslarda bulunacak

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar bugün KKTC’de temaslarda bulunacak.
YÖK Başkanı Özvar KKTC’de temaslarda bulunacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar bugün KKTC’de temaslarda bulunacak.

Özvar ayrıca Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK arasında yapılacak genişletilmiş üniversiteler toplantısına katılacak.

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, Özvar bugün ilk olarak saat 10.00 Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret edecek. Özvar, 10.30’da yapılacak MEB-YÖK-YÖDAK-YÖKAK Üniversiteler Genişletilmiş Toplantı’na katılacak.

YÖDAK ile 12.40’ta görüşecek olan Özvar, 14.00’te Başbakanı Ünal Üstel’i, 15.00’te de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.

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