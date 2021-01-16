YÖK, parayla tez ve ödev hazırlanmasına karşı harekete geçti

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, para karşılığı tez ve ödev hazırlayanlara karşı harekete geçtiklerini söyledi.

Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı'ya konuşan Prof. Saraç, "Bu konuda dikkatimizi yoğunlaştırmamız gereken husus, sadece tez hazırlatan firmalar ve tezlerini bu şekilde hazırlayanlar değil, iddia edildiği gibi akademide bu gayri kanuni işlere karışanlar varsa bunların da bir an önce temizlenmesi" dedi.

Bunlara katkı sağlayan akademisyenlerin akademi camiasında yer almamasını istediklerini belirten Saraç, haksız unvan kazanımının üzerinde ciddiyetle durulacağını söyledi.

"Buna katkı sağlayanlar tespit edildiğinde akademiden uzaklaştırılacak" bilgisini veren Saraç, şöyle devam etti:

'Akademinin namusuna uzanan bu eller kırılacak'