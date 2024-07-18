Yüzücülerimiz Manisa’da Düzenlenecek olan “Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Şampiyonası” Katılıyor…

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, 20-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında Manisa’da düzenlenecek olan “Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası”na 7 sporcu ve 4 antrenör ile katılıyor. Düzenlenen yarışlarda yaş başarılarını geçerek Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcular ve Antrenörler, Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Süngü

başkanlığında Manisa’ya gitti.

Kuzey Kıbrıs Yüzme takımı olarak Türkiye Finallerine katılacak sporcu kafilesinde Akman Tüzünkan, Barkan Cem Aykut, Boran Bora, Demir Kıralp, Dünya Ahmet Özdemir, Enes Kansız ve Özgül Çetin yer alıyor. 4 gün sürecek yarışlarda 4 farklı kategorilerde yarışlara katılarak Madalya alabilmek için mücadele edecek sporcuların antrenörleri Avni Cankurt, Barış Cambulat, Emine Mehmetalioğulları ve Mehmet Gürcenk de kafileyle birlikte Manisa’ya gitti.

Hedef Yeni Madalyalar ve Rekorlar

KKTC Su Sporları Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Manisa’da düzenlenecek olan Türkiye Finallerine kendi yaş kategorilerinde Finallere katılma barajlarını geçerek Finallere katılma hakkı elde eden 7 sporcunun 4 antrenör eşliğinde Manisa’ya gittiği bildirildi. Sporcuların kendi kategorilerde 4 farklı yarışta yarışacağının ve sporcuların finalerde büyük başarı elde edeceklerine olan inancın vurgulandığı açıklamada, sporcuların ülkemize yeni

madalyalarla ve rekorlara döneceklerine dair olan güvene vurgu yapıldı. Yapılan açıklamada “Ülkemiz sporcularının bu tür önemli Finallerde yarışmalara katılmasının hem sporcularımızın gelişimine büyük katkısı olmakta hem de elde edecekleri tecrübelerle arkadan gelen sporculara örnek olacaklardır. Bu gerçekten hareketle KKTC Su Sporları

Federasyonu olarak sporcularımızın bu tür finallere katılımı için her zaman sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yarışmalar yanında sporcularımızın gelişimine katkı koyacak her türlü eğitim ve aktiviteleri de hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye uzunn kulvar yıldız, genç ve büyükler bireysel yüzme şampiyonasına katılacak sporcu ve antrenörlerimize başarılar diliyor, kafilemizin Ada’mıza büyük başarılarla döneceğine olan güvenimiz tamdır” denildi.