AKP'ye soğuk duş! Son anket açıklandı

»
Türkiye'de erken seçim tartışmaları gölgesinde ekonomik kriz gittikçe derinleşirken asgari ücretli ve esnafın oy tercihleri de anketlerde yerini buluyor. ORC Araştırmanın 8 Eylül 2025 tarihinde yayınladığı son ankette esnaf ve asgari ücretlilerin oy terci
Ekonomik kriz en fazla iki kesimi vuruyor. Esnaf ve asgari ücretliler krizin yükü altında yaşamaya çalışıyor. Çarşı pazarda fiyatlar ateş pahasına dönmüşken yurttaşların bir gözü de açıklanması istenen erken seçime çevriliyor. CHP'ye yapılan operasyonlar ve kayyum kararları ile hareketlenen siyasette iktidar erken seçim ihtimaline kapısını kapatırken kamuoyu araştırma şirketleri çalışmalarına devam ediyor.

ESNAF VE ASGARİ ÜCRETLİNİN TERCİHİ NE OLUR?

ORC Araştırma yayınladığı yeni anketinde asgari ücretli ve esnafın oy tercihlerini merak etti. 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılan Eylül ayı seçim anketinde esnaf ve asgari ücretlinin oy tercihi soruldu.

ASGARİ ÜCRETLİ AKP'Yİ İSTEMİYOR

Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna 26 ilden 1450 asgari ücretli seçmenlerin verdiği yanıtlar şu şekilde:

CHP: Yüzde 33,8

AKP: Yüzde 29,6

MHP: Yüzde 6,7

DEM Parti: Yüzde 5,8

İYİ Parti: Yüzde 4,5

Zafer Partisi: Yüzde 3,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 2,3

TİP: Yüzde 2,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 5,8

ESNAFLARIN TERCİHİ CHP OLDU

Aynı soruya 26 ilden 1220 esnafların verdiği yanıt ise şöyle:

CHP: Yüzde 35,5

AKP: Yüzde 29,8

MHP: Yüzde 6,8

DEM Parti: Yüzde 5,9

İYİ Parti: Yüzde 4,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,0

Zafer Partisi: Yüzde 3,5

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 2,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,9

TİP: Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 4,6

 

