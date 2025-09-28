  • BIST 11151.2
"Anastasiadis'in çözüm iradesine inanarak müzakere grubuna girdiğim için pişmanım"

»
Annan Planı’nın reddi ve Crans-Montana’da masayı terk etmenin Rum Yönetimi'nin en büyük hatası olduğunu vurguladı.
"Anastasiadis'in çözüm iradesine inanarak müzakere grubuna girdiğim için pişmanım"

Rum Yönetimi eski Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, 2015 yılında o dönemin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu çözme iradesine sahip olduğuna inanıp müzakere grubuna girmekten pişmanlık duyduğunu belirtti.

Alithia gazetesinin kısa soru cevap şeklindeki söyleşisinde, "siyasi açıdan pişman olduğunuz unsur nedir?" sorusu üzerine Markulli, “2015 yılında, Anastasiadis’in çözüm iradesine sahip olduğuna inanarak müzakere grubuna girmek” yanıtını verdi.

Markulli bir başka soru üzerine 1974 sonrasında Rum Yönetimi'nin en büyük yanlışının Annan planını reddetmesi ve Crans Montana’da müzakerelerin terk edilmesi olduğunu söyledi.

