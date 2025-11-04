Bahçeli'den tek cümlelik kritik Demirtaş çıkışı: Tahliyesi, Türkiye için hayırlı olacaktır

  • BIST 10918.23
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" dedi. 
MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda kriz olduğu iddialarına sert tepki gösterdiği grup toplantısı çıkışında Demirtaş'la ilgili kritik bir çıkış yaptı. 

Gazeteciler, MHP lideri Bahçeli'ye, AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği "hak ihlali" kararını kesinleştirmesini sordu. Bahçeli, "Sayın Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır" dedi.

AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında, Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu. Adalet Bakanlığı dosyanın AİHM'in Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Öte yandan bugün, Demirtaş'ın cezaevinde 9. yılı doldu. 

