Baskı devam ederse Türkiye'de hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Financial Times'a yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “hukuk darbesi” yapmakla suçladı ve partisinin hukuksuzluk karşısında güçlü bir direniş göstereceğini açıkladı. 
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Financial Times'a yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “hukuk darbesi” yapmakla suçladı ve partisinin hukuksuzluk karşısında güçlü bir direniş göstereceğini açıkladı. 

"CHP giderse Türkiye de gider"

Özel, hükümetin CHP’nin yönetimini yargı kararlarıyla etkisiz hale getirmeye çalıştığını belirterek, “CHP giderse, Türkiye de gider” dedi. 

Hükümet, CHP’yi parti içi seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlarken, CHP yönetimi iddiaları reddederek yerel mahkemelerin bu konuda yetkili olmadığını savundu. 

Bu konuların yüksek mahkemelerin yetki alanına girdiğini düşündüğünü söyleyen Özel, CHP’nin bu tür kararları tanımayacağını söyledi.

"Milyonlar değil on milyonlar sokağa çıkabilir"

Özel, olası bir müdahaleye karşı kitlesel protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri düzenleyeceklerini söyleyerek, “Partimizi ele geçirmeye çalışıyorlar. Son seçimi kazanan, Cumhuriyet’in kurucu partisi olan, bugün her ankette önde çıkan bir partiyiz. Erdoğan oyun bozanlık yapıyor. Gerekirse biz de bu kadar kirli ve kurnazca bir oyunu oynayabiliriz. Gerekirse hayatı durma noktasına getirecek barışçıl eylemler yaparız. Milyonlar değil, on milyonlar sokağa çıkabilir.” ifadelerini kullandı. 

CHP yönetimi tehdit altında

15 Eylül’de görülecek daha kapsamlı davada, Özel ve diğer CHP yöneticilerinin görevden alınarak yerlerine hükümete yakın isimlerin atanması gündemde.

Özel, Erdoğan’ın geçmiş seçimlerini de hukuken tartışmaya açabileceğini belirtti. Özellikle 2017’deki başkanlık referandumunda mühürsüz oyların geçerli sayılmasının hâlâ tartışma konusu olduğu vurgulandı. 

Özel, “Erdoğan seçim kazanamayacağını biliyor, bu yüzden muhalefeti zayıflatmaya, partimizi ele geçirmeye çalışıyor. Türkiye’nin Rusya gibi tek parti sistemine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.Türkiye’deki bütün yargıçların Erdoğan’ın kontrolünde olmadığını kabul etmek gerekir." diye konuştu. 

