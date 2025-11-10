  • BIST 10924.53
Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen sürede en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28-31, sahillerde ise 24-27 derece dolaylarında seyredecek.
Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen sürede en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28-31, sahillerde ise 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Periyod süresince bölge alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgâr, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli olarak esecek

