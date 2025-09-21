  • BIST 11294.48
  • Altın 4902.381
  • Dolar 41.3339
  • Euro 48.5636
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAMacron: "Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız"

CHP'den “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla olağanüstü kurultay

»
CHP'den “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla olağanüstü kurultay
CHP'den “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla olağanüstü kurultay

 

CHP, bugün “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla 22. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştiriyor. Hukuki ve siyasi güvence kurultayı olarak nitelendirilen kurultayda bin 127 delege Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sandık başında. 

Kayyım kararıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul İl Başkanlığı yönetimi ile yargıya taşınan 38. Olağan Kurultay’ın doğal delegeleri kurultayda oy kullanamayacak. Parti tüzüğündeki madde doğrultusunda Genel Başkan, 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu için güven oylaması yapılacak; ardından blok liste yöntemiyle parti organlarının seçimine geçilecek.

Tek adayın mevcut CHP lideri Özgür Özel olduğu kurultayın ardından yönetimde kapsamlı bir değişiklik öngörülmüyor.

İsmi ana kurultay davasından çıkabilecek "mutlak butlan" kararı ile birlikte anılan ve bazı partililerin kurultayda aday olması için çağrıda bulunduğu eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmadı. Öte yandan; Kılıçdaroğlu'na kurultay salonunda koltuk ayrılmadı. Kılıçdaroğlu’na yakın bazı delegelerin ve CHP İstanbul İl başkanlığına kayyım atanan Gürsel Tekin'in de kurultaya katılmadığı görüldü. 

Öte yandan olası bir manipülasyona karşı olağanüstü kurultayın hazirun cetveli ve oy kullanan kişilerin listesi, özenle inceleneceği belirtiliyor. Dosyalar, kurultayın ardından, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilecek.

Kurultay saat 10.00’da başladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • TPAO harekete geçti, Karpaz vburnu ve Mersin Adana arasında petrol aranacak16 Eylül 2025 Salı 09:01
  • Kurultay davasının ertelenmesi piyasaları rahatlattı: Borsa uçuşa geçti15 Eylül 2025 Pazartesi 13:08
  • Pardon filmi gerçek oldu: 8 yıl sonra suçsuzluğu kanıtlandı, tahliye edildi15 Eylül 2025 Pazartesi 12:51
  • CHP'nin avukatı Çağlayan: Mahkemenin kurultayı beklemesi önemli15 Eylül 2025 Pazartesi 12:29
  • CHP Kurultay davası ertelendi!15 Eylül 2025 Pazartesi 12:23
  • Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’e: Ailece Ankara’ya çökmüşler, hakkında iki kitap dolusu “yolsuzluk” yazıldı, hiçbir işlem yapılmadı!14 Eylül 2025 Pazar 18:00
  • CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon; Belediye Başkanı Hasan Mutlu dâhil 48 kişi hakkında gözaltı kararı!13 Eylül 2025 Cumartesi 15:26
  • Ekrem İmamoğlu: Bunlar, benim diplomam iptal olsun diye ‘KKTC diye bir ülke yok’ bile diyebilirler12 Eylül 2025 Cuma 16:10
  • Hakan Fidan: AB'ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor12 Eylül 2025 Cuma 09:20
  • Türkiye'nin karanlık dönemi: 12 Eylül darbesinin üzerinden 45 yıl geçti12 Eylül 2025 Cuma 08:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti