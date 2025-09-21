CHP'den “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla olağanüstü kurultay

CHP, bugün “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla 22. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştiriyor. Hukuki ve siyasi güvence kurultayı olarak nitelendirilen kurultayda bin 127 delege Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sandık başında.

Kayyım kararıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul İl Başkanlığı yönetimi ile yargıya taşınan 38. Olağan Kurultay’ın doğal delegeleri kurultayda oy kullanamayacak. Parti tüzüğündeki madde doğrultusunda Genel Başkan, 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu için güven oylaması yapılacak; ardından blok liste yöntemiyle parti organlarının seçimine geçilecek.

Tek adayın mevcut CHP lideri Özgür Özel olduğu kurultayın ardından yönetimde kapsamlı bir değişiklik öngörülmüyor.

İsmi ana kurultay davasından çıkabilecek "mutlak butlan" kararı ile birlikte anılan ve bazı partililerin kurultayda aday olması için çağrıda bulunduğu eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmadı. Öte yandan; Kılıçdaroğlu'na kurultay salonunda koltuk ayrılmadı. Kılıçdaroğlu’na yakın bazı delegelerin ve CHP İstanbul İl başkanlığına kayyım atanan Gürsel Tekin'in de kurultaya katılmadığı görüldü.

Öte yandan olası bir manipülasyona karşı olağanüstü kurultayın hazirun cetveli ve oy kullanan kişilerin listesi, özenle inceleneceği belirtiliyor. Dosyalar, kurultayın ardından, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilecek.

Kurultay saat 10.00’da başladı.