CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon; Belediye Başkanı Hasan Mutlu dâhil 48 kişi hakkında gözaltı kararı!

Gözaltına alınanlar arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı da yer alıyor

İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’ne düzenlenen “yolsuzluk” operasyonu kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları'nın da yer aldığı 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde adreslere yapılan baskınlarla Mutlu, Kadıoğulları ve Mutlu'nun beş yardımcısı ile beş belediye meclis üyesi dâhil 44 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dâhil 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hasan Mutlu gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda Hasan Mutlu ile beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesini gözaltına aldı. Operasyonda toplam 44 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 44 şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde yerleşkesine götürüldü.

Gözaltına alınan 37 kişinin listesi: Hasan Mutlu, Bilgehan Yağcı, Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıkaydın, Çetin Koç, Arzu Doyran, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Dilber Sarıtaş, Şener Karaman, Mustafa Büyükbayrak, Emin Sönmez, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Rıdvan Öztürk, Ahmet Tufan, Fidan Yetim, Ayhan Mutlu, Hacı Subaşı, Mustafa Safa Rüzgaroğlu, Reşat Yangel, Erdem Büyükdere, Rıza Cayuşoğlu, Orhan Kurtbay, Yasin Sönmez, Özer Kurtoğlu, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Ersin Bilal, Deniz Uykan, Mustafa Onur Öncü.

72 adreste arama

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

Başsavcılık'tan açıklama

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyon hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu iddia edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.

İşlemler devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."