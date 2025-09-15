  • BIST 10853.13
  • Altın 4832.268
  • Dolar 41.3113
  • Euro 48.575
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

CHP'nin avukatı Çağlayan: Mahkemenin kurultayı beklemesi önemli

»
CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 24 Ekim’e ertelendi.
CHP'nin avukatı Çağlayan: Mahkemenin kurultayı beklemesi önemli

Mahkeme, YSK ve CHP Genel Merkezi’nden yeni delege listelerini istedi. CHP avukatı Çağlayan, davanın haksız olduğunu savunarak, “Kurultayımızı yaptıktan sonra bir sonraki celsede gerekeni söyleyeceğiz. Eksiklik var dosyada ertelenmesi gerekiyordu. Kurultayın da beklenmesi gerekiyor” dedi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davada duruşmayı erteledi. Bir sonraki celse 24 Ekim Cuma günü görülecek.

Mahkeme, daha önce reddedilen tedbir taleplerine ilişkin yeniden karar kurulması talebini de reddetti. Ayrıca, söz konusu kurultaylara ilişkin açılmış benzer davaların güncel durumlarının dosyaya celbine hükmedildi. 21 Eylül’de yapılması planlanan Olağanüstü Kurultay’ın delege listesi ile 24 Eylül’de düzenlenecek İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin delege listesinin de dosyaya sunulması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ve CHP Genel Merkezi’ne müzekkere yazılmasına karar verildi.

Duruşmanın ardından CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “Bir kez daha mutlak butlan istendi. Bir kez daha Kılıçdaroğlu’nun yönetime gelmesi, Özgür Özel’in ve yönetiminin yok hükmünde sayılması talep edildi.” sorusu üzerine Çağlayan, “Talepleri başından beri bunlardı” yanıtını verdi.

Davanın haksız olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Çağlayan, “Bu haliyle sonuçlanacaktır bu dava. Kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızı yaptıktan sonra bir sonraki celsede gereğini söyleyeceğiz” dedi.

Mahkemenin erteleme kararını da değerlendiren Çağlayan, “Eksiklik vardı o sırada, ertelenmesi gerekiyordu. Kurultayın da beklenmesi gerekiyordu. O yüzden normal bir karar” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hakan Fidan: AB'ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor12 Eylül 2025 Cuma 09:20
  • Türkiye'nin karanlık dönemi: 12 Eylül darbesinin üzerinden 45 yıl geçti12 Eylül 2025 Cuma 08:50
  • Türkiye'de anket sonuçları açıklandı: Kayyum kararı ters tepti!09 Eylül 2025 Salı 16:53
  • Baskı devam ederse Türkiye'de hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız09 Eylül 2025 Salı 12:59
  • AKP'ye soğuk duş! Son anket açıklandı09 Eylül 2025 Salı 09:11
  • Bloomberg: AKP Boğaz köprülerini ve 9 otoyolu özelleştirmek için harekete geçti08 Eylül 2025 Pazartesi 19:45
  • CHP İstanbul il binası polis çemberinde | Milletvekillerinin yağmur altında bekleyişi sürüyor08 Eylül 2025 Pazartesi 08:59
  • Girne Ülkü Ocakları Başkanı Timuçin Açık’ın KKTC'ye girişi yasaklandı06 Eylül 2025 Cumartesi 20:10
  • Dün tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 30 saat sonra yeniden tutuklandı!06 Eylül 2025 Cumartesi 20:08
  • Özgür Özel'den olağanüstü kurultay açıklaması: 15 Eylül'de genel başkanlığa kayyım atanırsa 6 gün durabilecek06 Eylül 2025 Cumartesi 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti