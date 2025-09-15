CHP'nin avukatı Çağlayan: Mahkemenin kurultayı beklemesi önemli

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 24 Ekim’e ertelendi.

Mahkeme, YSK ve CHP Genel Merkezi’nden yeni delege listelerini istedi. CHP avukatı Çağlayan, davanın haksız olduğunu savunarak, “Kurultayımızı yaptıktan sonra bir sonraki celsede gerekeni söyleyeceğiz. Eksiklik var dosyada ertelenmesi gerekiyordu. Kurultayın da beklenmesi gerekiyor” dedi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davada duruşmayı erteledi. Bir sonraki celse 24 Ekim Cuma günü görülecek.

Mahkeme, daha önce reddedilen tedbir taleplerine ilişkin yeniden karar kurulması talebini de reddetti. Ayrıca, söz konusu kurultaylara ilişkin açılmış benzer davaların güncel durumlarının dosyaya celbine hükmedildi. 21 Eylül’de yapılması planlanan Olağanüstü Kurultay’ın delege listesi ile 24 Eylül’de düzenlenecek İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin delege listesinin de dosyaya sunulması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ve CHP Genel Merkezi’ne müzekkere yazılmasına karar verildi.

Duruşmanın ardından CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “Bir kez daha mutlak butlan istendi. Bir kez daha Kılıçdaroğlu’nun yönetime gelmesi, Özgür Özel’in ve yönetiminin yok hükmünde sayılması talep edildi.” sorusu üzerine Çağlayan, “Talepleri başından beri bunlardı” yanıtını verdi.

Davanın haksız olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Çağlayan, “Bu haliyle sonuçlanacaktır bu dava. Kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızı yaptıktan sonra bir sonraki celsede gereğini söyleyeceğiz” dedi.