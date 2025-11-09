Diş minesini onaran jel geliştirildi: Diş dolgusunun sonu mu geliyor?

Yeni jel, diş minesinin doğal oluşum sürecini taklit ederek çatlakları doldurabiliyor ve açığa çıkan dentin tabakasının üzerine uygulanabiliyor.

İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi öncülüğünde yürütülen uluslararası bir araştırma ekibi, hasar görmüş diş minesini onaran ve yenileyen bir jel geliştirdi.

İnsan vücudu, diş minesini doğal olarak yeniden üretemiyor. Ancak bu koruyucu tabakanın onarılması, diş çürüklerini önlemede büyük bir adım olabilir.

Yeni jel, diş minesinin doğal oluşum sürecini taklit ederek çatlakları doldurabiliyor ve açığa çıkan dentin tabakasının üzerine uygulanabiliyor.

Araştırma ekibinden Eczacılık Bilimleri Uzmanı Abshar Hasan, “Malzememiz demineralize olmuş ya da aşınmış mineye veya açığa çıkmış dentine uygulandığında, doğal ve sağlıklı mine yapısını yeniden oluşturan kristal büyümesini teşvik ediyor,” dedi.

Bilim insanları, doğal mine oluşumunda görev yapan amelogenin adlı proteinin iskelet işlevini taklit etmek için "elastin benzeri rekombinamer (ELR)" adı verilen yapay proteinler kullandı. Bu yapay iskelet, tıpkı doğaldaki gibi "epitaksiyel mineralizasyon" adı verilen bir süreçle yeni mine kristallerinin büyümesini sağlıyor.

Kristaller, tükürükteki kalsiyum ve fosfatla etkileşerek oluşuyor ve mevcut mineyle kusursuz şekilde bütünleşiyor. Üstelik ekibe göre yeni oluşan mine, dayanıklılık açısından doğal mine kadar güçlü.

Hasan, “Yenilenen dokuları diş fırçalama, çiğneme ve asitli gıdalara maruz kalma gibi gerçek yaşam koşullarında test ettik. Sonuçta, yenilenmiş minenin sağlıklı mine gibi davrandığını gördük,” diye ekledi.

Diş çürükleri dünya genelinde büyük bir sağlık sorunu olduğu için, bilim insanları yıllardır aşınmış mineyi onarmanın yollarını arıyor. Bu çalışmayla geliştirilen jel ise uygulaması kolay, hızlı ve mevcut yöntemlerden daha etkili olmasıyla öne çıkıyor.

Araştırmacılar, buluşlarını ticarileştirmek için bir girişim de kurdu. Ancak jelin insanlar üzerinde kullanıma sunulmadan önce güvenlik testlerinden geçmesi gerekiyor.

Çalışma, hakemli bilimsel dergi Nature Communications'da yayımlandı.