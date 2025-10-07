Dün Erdoğan'ı ve AKP'yi eleştiren eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bugün gözaltına alındı!

Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı. Gazeteci İsmail Saymaz, Kocabıyık'ın gözaltına alınma sebebinin, "cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma" olduğunu duyurdu. Kocabıyık, tutuklandı.

Kocabıyık, dün Cumhuriyet’e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. AKP içinde “herkese bir şey dağıtılan” bir sistem olduğunu anlatan Kocabıyık, “Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Birtakım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu” diyerek insanların “susturulduğunu” ileri sürmüştü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik de eleştiriler getiren Kocabıyık, “Belediye başkanı Tayyip Bey’le Cumhurbaşkanı Tayyip Bey arasında dünya kadar fark var” demiş, “O günlerdeki Tayyip Bey çelebi bir adamdı. Merhametli, fakir fukara babası, dost tabiatlı biriydi. Şimdi bambaşka biri var karşımızda ve ben artık onu tanıyamıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Kocabıyık’ın AKP'den ihracıyla ilgili, "Türk siyasetinin en komik gerekçesiyle, 'demokrasiye ve hukuka aykırı davranmaktan' ihraç edildim. Bir parti için; kuruluş beyannamesi, esasları, varlık nedeni, tüzüğü, programı esastır. Kriter bunlar ise AK Parti’de Erdoğan dahil herkes ihraç edilmeli, bir tek ben AK Partili olarak kalmalıyım" sözleri de dikkati çekmişti. Kocabıyık’ın tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sözleri de gündem olmuştu. İmamoğlu’nun cezaevinden çıkmadan yapılacak bir seçimin meşru olamayacağını söyleyen Kocabıyık, “yolsuzluk iddialarının da bir kaynağının olmadığına” işaret etmişti. AKP’yi CHP’yi güçlendirmekle eleştiren Kocabıyık’ın, Erdoğan’ın cezaevine girdikten sonra başbakan olmasını hatırlatarak, “Aynı film burada tekrarlanıyor” sözleri dikkati çekmişti.