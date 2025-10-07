  • BIST 10814.11
  • Altın 5329.257
  • Dolar 41.6917
  • Euro 48.7092
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Dün Erdoğan'ı ve AKP'yi eleştiren eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bugün gözaltına alındı!

»
Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı
Dün Erdoğan'ı ve AKP'yi eleştiren eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bugün gözaltına alındı!

Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı. Gazeteci İsmail Saymaz, Kocabıyık'ın gözaltına alınma sebebinin, "cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma" olduğunu duyurdu. Kocabıyık, tutuklandı.

Kocabıyık, dün Cumhuriyet’e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. AKP içinde “herkese bir şey dağıtılan” bir sistem olduğunu anlatan Kocabıyık, “Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Birtakım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu” diyerek insanların “susturulduğunu” ileri sürmüştü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik de eleştiriler getiren Kocabıyık, “Belediye başkanı Tayyip Bey’le Cumhurbaşkanı Tayyip Bey arasında dünya kadar fark var” demiş, “O günlerdeki Tayyip Bey çelebi bir adamdı. Merhametli, fakir fukara babası, dost tabiatlı biriydi. Şimdi bambaşka biri var karşımızda ve ben artık onu tanıyamıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Kocabıyık’ın AKP'den ihracıyla ilgili, "Türk siyasetinin en komik gerekçesiyle, 'demokrasiye ve hukuka aykırı davranmaktan' ihraç edildim. Bir parti için; kuruluş beyannamesi, esasları, varlık nedeni, tüzüğü, programı esastır. Kriter bunlar ise AK Parti’de Erdoğan dahil herkes ihraç edilmeli, bir tek ben AK Partili olarak kalmalıyım" sözleri de dikkati çekmişti. Kocabıyık’ın tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sözleri de gündem olmuştu. İmamoğlu’nun cezaevinden çıkmadan yapılacak bir seçimin meşru olamayacağını söyleyen Kocabıyık, “yolsuzluk iddialarının da bir kaynağının olmadığına” işaret etmişti. AKP’yi CHP’yi güçlendirmekle eleştiren Kocabıyık’ın, Erdoğan’ın cezaevine girdikten sonra başbakan olmasını hatırlatarak, “Aynı film burada tekrarlanıyor” sözleri dikkati çekmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İmamoğlu Guardian'a yazdı: Demokrasimiz ciddi tehdit altında25 Eylül 2025 Perşembe 12:21
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek25 Eylül 2025 Perşembe 10:12
  • CHP: Kongreyi yapacağız, YSK kararını bekleyeceğiz24 Eylül 2025 Çarşamba 11:36
  • Son dakika... CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı24 Eylül 2025 Çarşamba 11:19
  • CHP kurultay davası: İki dosya birleştirildi, karar ne anlama geliyor?23 Eylül 2025 Salı 11:28
  • CHP'den “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla olağanüstü kurultay21 Eylül 2025 Pazar 10:26
  • Tunceli İl Başkanı istifa etti, sayı 8'e çıktı; AKP'den ilk açıklama: Çalışmalarımız istediğimiz düzeyin altında kaldı20 Eylül 2025 Cumartesi 17:02
  • Erdoğan, BM'ye 15’inci kez hitap edecek: Filistin ve KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrı bekleniyor20 Eylül 2025 Cumartesi 14:56
  • Son dakika! YSK’dan tam kanunsuzluk talebine ret: CHP kurultayının önünde engel kalmadı19 Eylül 2025 Cuma 16:01
  • AKP'de deprem! İki günde 5. istifa geldi19 Eylül 2025 Cuma 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti