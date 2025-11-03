Ekim ayı enflasyonu açıklandı: Yıllık artış %32,87

TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE aylık %2,55, yıllık %32,87 arttı. Gıda, konut ve ulaştırma harcamaları en yüksek fiyat artışını gösterdi. Özel kapsamlı TÜFE (B) göstergesi de yüksek seyrini sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, TÜFE ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artarken, Aralık 2024’e göre %28,63, geçen yılın aynı ayına göre ise %32,87 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı %37,15 olarak hesaplandı.

Ana harcama grupları arasında gıda ve alkolsüz içecekler yıllık bazda %34,87 artışla öne çıkarken, ulaştırma %27,33, konut ise %50,96 oranında yükseldi. Bu üç grubun yıllık enflasyona katkısı sırasıyla gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,44, ulaştırmada %4,34, konutta %7,75 oldu.

Aylık bazda da gıda fiyatları %3,41, ulaştırma %1,07, konut harcamaları ise %2,66 arttı. Aylık enflasyona etkileri sırasıyla %0,83, %0,16 ve %0,45 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre, ekim ayında endekste yer alan 143 temel başlıktan 118’inde fiyat artışı, 18’inde düşüş, 7’sinde ise değişim gözlendi. Bu tablo, fiyat artışlarının geniş bir mal ve hizmet grubuna yayıldığını ortaya koydu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutulan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), ekim ayında aylık %2,43, yıllık %32,52 artış gösterdi. Veriler, çekirdek enflasyonun da yüksek seyrini sürdürdüğünü işaret etti.

Ekonomistler, ekim ayı enflasyonunun ortalama %2,69 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Tahminler %2 ile %3 aralığında yoğunlaşırken, enerji fiyatları ve gıda maliyetlerindeki hareketlilik belirleyici olacağı vurgulanmıştı. Uzmanlar, eylül ayında %33,29 olan yıllık enflasyonun ekim itibarıyla %33,05 seviyesine gerileyebileceğini öngörüyor.

2025 yılı sonu enflasyon beklentisi ise ortalama %31,93 olarak hesaplandı. Beklentiler %31 ile %33,06 arasında değişiyor. Yılın ikinci yarısında enflasyon, temmuzda %2,06, ağustosta %2,04 ve eylülde %3,23 artış göstermişti.

Bu veriler, fiyat artış hızında sınırlı bir yavaşlama görülse de enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.