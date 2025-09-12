Ekrem İmamoğlu: Bunlar, benim diplomam iptal olsun diye ‘KKTC diye bir ülke yok’ bile diyebilirler

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılmış İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diploma davasındaki savunmasında iddiaların siyasi olduğunu belirterek, “Diplomam iptal edilsin diye ‘KKTC yok’ bile diyebilirler” dedi.

Türkiye’de, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Silivri Marmara Cezaevi’nde devam ederken, İmamoğlu yaptığı savunmasında dikkat çekici ifadeler kullandı.

"DİPLOMAM İPTAL OLSUN DİYE 'KKTC DİYE BİR ÜLKE YOK' BİLE DİYEBİLİRLER"

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, “Benim buradaki üniversite arkadaşlarımdan 11’e 11 çift kale maç yaparız” diyen İmamoğlu, hakimin iddianameyi okuması üzerine, “35 yıl önce 18 yaşındaki bir delikanlının bunu nasıl yapacağını ben tasavvur edemiyorum” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, duruşmanın sebebinin “5. kez seçimleri kazanacak olması” olduğunu öne sürdü.

İstanbul Üniversitesine yaptığı yatay geçişte, 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden aldığı belgeyi kullandığı; YÖK’ün ise bahsi geçen yılda bu üniversiteyi tanımıyor olmasından dolayı usulsüz geçiş yaptığı iddiasıyla diploması iptal edilen İmamoğlu, duruşmada “Bunlar, benim diplomam iptal olsun diye ‘KKTC diye bir ülke yok’ bile diyebilirler” ifadelerini kullandı.