En çok yağış nereye düştü?

En çok yağış nereye düştü?Meteoroloji Dairesi son 24 saatte en çok yağışı metrekareye 28 kilogram ile Kalkanlı’nın aldığını açıkladı.
En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte en çok yağışı metrekareye 28 kilogram ile Kalkanlı’nın aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, dün sabah 8.00’den bu sabah 8.00’e kadar gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Çamlıbel metrekareye 25, Kozanköy 22, Kaleburnu 21, Sipahi 20, Selvilitepe ve Lapta 11, Türkeli, Alsancak 9, Zümrütköy 8, Girne 7, Karaoğlanoğlu ve Boğaz 5, Akdeniz, Bostancı ve Yeşilırmak 4, Mehmetçik, Beylerbeyi 3 kilogram.”

Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 0.1 ile 2 kilogram yağış kaydedildi.

