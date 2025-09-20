Erdoğan, BM'ye 15’inci kez hitap edecek: Filistin ve KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrı bekleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna 23 Eylül Salı günü 15'inci kez hitap edecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık görevinde bulunduğu 2005'te ilk kez BM 60. Genel Kurulu görüşmelerine katıldı.

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul'unda yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum, bu yıl 23 Eylül'de başlayacak.

Erdoğan'ın, oturumda dördüncü sırada söz alması öngörülüyor. Genel Kurula 195 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

BM 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olacak.

Erdoğan'ın özellikle Gazze'deki duruma dikkati çekmesi, üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek Erdoğan'ın, 22 Eylül'de Filistin Konferansı'nda, 24 Eylül'de ise BM İklim Zirvesi'nde konuşma yapması bekleniyor.

ERDOĞAN İLK KEZ 77 VE DAHA SONRA 78'İNCE BM GENEL KURULU'NDA KKTC'NİN TANINMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Erdoğan, önceki yıl düzenlenen BM 78. Genel Kurulu'nda da BM'ye yönelik eleştirilerini önceki yıllarda olduğu gibi sürdürmüştü. Terörle mücadele, İslam düşmanlığı ve ırkçılık gibi konularda mesajlarını paylaşan Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı, Filistin meselesi, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilgili de mesajlar veren Erdoğan, "Uluslararası toplumu, KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz." ifadeleriyle dünya devletlerini KKTC'yi tanımaya çağırdı. Erdoğan, ayrıca "Ada'daki BM Barış Gücü'nden tarafsızlığa riayet bekliyoruz. İtibarı zedelenen bu gücün, Kıbrıs'ta yeni itibar kaybıyla karşı karşıya kalmasını istemeyiz." dedi.

Erdoğan'dan bu yıl yeniden KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrısının yinelenmesi beklenirken özellikle Filistin konusunun da dillendirilmesi bekleniyor.