  • BIST 11294.48
  • Altın 4902.381
  • Dolar 41.3339
  • Euro 48.5636
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİngiltere Filistin devletini tanıyacak; karar bu hafta açıklanabilir

Erdoğan, BM'ye 15’inci kez hitap edecek: Filistin ve KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrı bekleniyor

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Eylül’de başlayacak BM 80. Genel Kurulu’nda dördüncü sırada konuşacak; Gazze, Filistin’in tanınması ve KKTC konularına değinmesi bekleniyor.
Erdoğan, BM'ye 15’inci kez hitap edecek: Filistin ve KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrı bekleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna 23 Eylül Salı günü 15'inci kez hitap edecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık görevinde bulunduğu 2005'te ilk kez BM 60. Genel Kurulu görüşmelerine katıldı.

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul'unda yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum, bu yıl 23 Eylül'de başlayacak.

Erdoğan'ın, oturumda dördüncü sırada söz alması öngörülüyor. Genel Kurula 195 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

BM 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olacak.

Erdoğan'ın özellikle Gazze'deki duruma dikkati çekmesi, üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek Erdoğan'ın, 22 Eylül'de Filistin Konferansı'nda, 24 Eylül'de ise BM İklim Zirvesi'nde konuşma yapması bekleniyor.

ERDOĞAN İLK KEZ 77 VE DAHA SONRA 78'İNCE BM GENEL KURULU'NDA KKTC'NİN TANINMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Erdoğan, önceki yıl düzenlenen BM 78. Genel Kurulu'nda da BM'ye yönelik eleştirilerini önceki yıllarda olduğu gibi sürdürmüştü. Terörle mücadele, İslam düşmanlığı ve ırkçılık gibi konularda mesajlarını paylaşan Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı, Filistin meselesi, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilgili de mesajlar veren Erdoğan, "Uluslararası toplumu, KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz." ifadeleriyle dünya devletlerini KKTC'yi tanımaya çağırdı. Erdoğan, ayrıca "Ada'daki BM Barış Gücü'nden tarafsızlığa riayet bekliyoruz. İtibarı zedelenen bu gücün, Kıbrıs'ta yeni itibar kaybıyla karşı karşıya kalmasını istemeyiz." dedi.

Erdoğan'dan bu yıl yeniden KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrısının yinelenmesi beklenirken özellikle Filistin konusunun da dillendirilmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pardon filmi gerçek oldu: 8 yıl sonra suçsuzluğu kanıtlandı, tahliye edildi15 Eylül 2025 Pazartesi 12:51
  • CHP'nin avukatı Çağlayan: Mahkemenin kurultayı beklemesi önemli15 Eylül 2025 Pazartesi 12:29
  • CHP Kurultay davası ertelendi!15 Eylül 2025 Pazartesi 12:23
  • Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’e: Ailece Ankara’ya çökmüşler, hakkında iki kitap dolusu “yolsuzluk” yazıldı, hiçbir işlem yapılmadı!14 Eylül 2025 Pazar 18:00
  • CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon; Belediye Başkanı Hasan Mutlu dâhil 48 kişi hakkında gözaltı kararı!13 Eylül 2025 Cumartesi 15:26
  • Ekrem İmamoğlu: Bunlar, benim diplomam iptal olsun diye ‘KKTC diye bir ülke yok’ bile diyebilirler12 Eylül 2025 Cuma 16:10
  • Hakan Fidan: AB'ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor12 Eylül 2025 Cuma 09:20
  • Türkiye'nin karanlık dönemi: 12 Eylül darbesinin üzerinden 45 yıl geçti12 Eylül 2025 Cuma 08:50
  • Türkiye'de anket sonuçları açıklandı: Kayyum kararı ters tepti!09 Eylül 2025 Salı 16:53
  • Baskı devam ederse Türkiye'de hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız09 Eylül 2025 Salı 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti