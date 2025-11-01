  • BIST 10971.52
Erdoğan–Bahçeli hattında kriz büyüyor

Cumhur İttifakı’nda Kıbrıs politikasına dair görüş ayrılığı iyice su yüzüne çıktı... AKP’li Tuğrul Türkeş’ten, babasının kurduğu MHP’yi karşısına alan KKTC hamlesi geldi.
Erdoğan–Bahçeli hattında kriz büyüyor

Türkeş, ittifakta krize neden olan KKTC seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erhürman’a gönderdiği tebrik mesajını paylaştı. Türkeş, bu hamlesiyle kime mesaj verdi?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 19 Ekim’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazanması, Ankara’daki siyasi dengeleri sarsmayı sürdürüyor.

Cumhur İttifakı’nda artık görmezden gelinemeyecek bir çatlak oluştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaki Anıtkabir törenine katılmadı.

Aynı gün akşamı Saray’daki resepsiyona da gitmeyen Bahçeli’nin yokluğu dikkat çekti; hiçbir MHP’li de etkinlikte yer almadı.

Bu durum, kulislerde “Bahçeli’nin sessiz protestosu” olarak değerlendirildi. AKP’ye yakın çevrelerden de partiye yönelik ciddi uyarı niteliğinde yorumlar geldi.

TÜRKEŞ'TEN 'TEBRİK' GÖRÜNÜMLÜ SİYASİ MESAJ

MHP’nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş’in oğlu, AKP’li Tuğrul Türkeş, partisinin ve babasının partisi MHP’nin yaşadığı krizde yeni bir çatlak yaratacak paylaşımda bulundu.

Türkeş'in gönderdiği yazıda da şunları ifade edildi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilmenizden dolayı zat-ı âlinizi en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşen seçimlerin ardından, halkın yüksek teveccühüyle bu önemli göreve layık görülmeniz; Kıbrıs Türk Halkının demokrasiye olan inancının, iradesine duyduğu güvenin ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dair umutlarının güçlü bir sembolü olmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi istikrarının, ekonomik kalkınmasının ve uluslararası alanda atılacak yapıcı adımların; Kıbrıs Türk Halkının refahına katkı sağlayacağına ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki köklü kardeşlik bağlarının daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle, yeni görevinizde üstün başarılar diliyor; şahsınızda tüm Kuzey Kıbrıs Türk Halkına selam, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum.

