Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye oldu

Aziz İhsan Suç Örgütü dosyası kapsamında 20 Ekim’de iddianame düzenlenmişti. 1. Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptını hazırladı. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Dosya kapsamında tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında tahliye kararı çıktı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Öte yandan Ahmet Özer'e adli kontrol hükümleri uygulanmasına ve yurtdışı yasağı kararı verildi. Ahmet Özer saat 22.10 sularında cezaevinden çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Dilek Kaya İmamoğlu da kendisine eşlik etti.

Ahmet Özer cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ÖZER: DEMOKRASİNİN BÜTÜN KURUM VE KURALLARIYLA İŞLEMESİNE İHTİYACIMIZ VAR

"- Cezaevinden tahliyesinin ardından açıklamalarda bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "1 yıl 10 gün sonra dışardayım. Tabi dünyanın en güzel şeyi özgürlüktür ama maalesef ben bugün özgürlüğün sevincini tam olarak yaşayamıyorum çünkü yüreğimin yarısını içeride bıraktım. Başta Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere Adana Büyükşehir Belediye başkanımız Zeydan Karalar ve ilçe belediye Başkanlarımız, belediyelerden üst düzey bürokratlar, her yerden dostlarımız, arkadaşlarımız içerideler. O nedenle ben bu özgürlüğün sevincini bugün tam olarak yaşayamıyorum. Özellikle de bugün İBB ile ilgili iddianamenin de kabul edilmesi ve yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıkan tablo da ayrıca üzücü bir tablo olarak ortaya çıktı. Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte hukuka, demokrasiye hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesine büyük ihtiyacımız var. Aynı zamanda seçilmişlerin, belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanabileceği bir ortamında ilk göstergesi olmasını diliyorum benim bu tahliyemin" ifadelerini kullandı."

'DEVLET BAHÇELİ'YE HUZURUNUZDA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM'

Özer, "Bir barış sürecinin içerisinden geçiyoruz. Benim en büyük üzüntülerimden biri dışarıda olup bu sürece yeterince katkı veremediğimdendi. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle sayın Devlet Bahçeli‘ye burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde sayın Fethi Yıldız’ın hem hukuk güvenliği, hem hukuka duyulan güveni daha da artması için yaptığı hukuki açıklamalarla içerdeki insanlar için özellikle önemli derecede büyük bir rol oynadığını belirtmek istiyorum. Özel teşekkürüm de ailem için, eşim için, oğlum için. Onlar sadece benim değil, içerideki herkes için büyük bir çaba sarf etti bundan sonra da sarf etmeye devam edecek" şeklinde konuştu

30 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim 2024 günü, "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında şafak operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra aynı gün tutuklanmış ve yerine de kayyum atanmıştı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında yargılandığı davada duruşma, 23 Ocak'a 2026'ya ertelendi. Mahkeme Özer'in İstanbul dışına çıkmama yasağının kaldırılmasına hükmederken "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.