Food Atlas’a göre şeftali kebabı dünyanın en iyi ikinci sosis yemeği
Şeftali kebabı, Food Atlas tarafından dünyanın en iyi ikinci sosis yemeği olarak seçildi.

Food Atlas, İngiliz klasiklerinden Toad in the Hole ve Pigs in Blankets gibi yemekleri geride bırakan şeftali kebabı hakkında, “Bu geleneksel Kıbrıs sosisinde kıyma karışımı domuz ve kuzu etinden, doğranmış kırmızı soğan ve maydanozdan oluşur ve ince yağlı bir zar olan caul fat ile sarılır. Caul fat, inek, koyun ve domuzların mide zarını kaplayan ince bir yağlı dokudur” ifadelerini kullandı.

Food Atlas’ın en iyi 10 listesinde Arjantin’den Chorizo a la Parrilla, Portekiz’den Ovos mexidos com Farinheira, Vietnam’dan Nem Nuong, Almanya’dan Currywurst, Madagaskar’dan Rougail Saucisses ve bir kez daha Arjantin’den Salchicha Parrillera yer aldı.

