Gazze'de yeni göç dalgası

İsrail'in Gazze'ye yönelik büyük operasyon hazırlığı, yüzbinlerce sivili yeni bir göç dalgasına zorladı. Yaklaşık 200 bin kişi, bombardımandan kaçmak için kenti terk etti.

İsrail ordusunun, Gazze kentine yönelik büyük operasyon hazırlığı, yüzbinlerce sivili bir kez daha göçe zorladı. Gazze'nin boşaltılması çağrısı üzerine binlerce kişi, araçlarla, kimisi de yaya olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, operasyon öncesinde kentteki yüksek katlı binaları hedef almaya devam ederken, sivil halk can güvenliği için yollara düştü. Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla araçlarıyla veya yaya olarak Reşid Caddesi üzerinden Gazze’nin güneyine doğru göç etmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze kent merkezinin kuzeyinde yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinli'nin büyük bir kısmı bu göçten etkilendi.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, şu ana kadar yaklaşık 200 bin Filistinli Gazze kentini terk etti. Ancak, yolculuğa çıkacak gücü olmayan, hasta ya da yaşlı kişilerle maddi imkânı kalmayan sivillerin kentte mahsur kaldığı ve çaresizlik içinde bekleyişini sürdürdüğü bildiriliyor. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını derinleştiriyor.