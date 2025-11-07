  • BIST 10962.35
Önümüzdeki günlere hava genellikle parçalı bulutlu olacak; bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen sürede en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28-31, sahillerde ise 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Periyod süresince bölge alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli; bugün ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgâr, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli olarak esecek

