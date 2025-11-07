Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen sürede en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28-31, sahillerde ise 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Periyod süresince bölge alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli; bugün ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgâr, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli olarak esecek