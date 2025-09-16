Guterres: Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlaması için kararlıyım

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’ta yapılacak üçlü görüşmeye on gün kala Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması konusunda kararlı olduğunu yineledi.

BM Genel Kurulu’nun Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Guterres, konuyla ilgili soruya yanıtında, müzakerelerin yeniden başlaması için kararlı olduğunu vurguladı.

Guterres, “Ne karamsarım ne de sadece iyimserim, müzakerelerin yeniden başlaması için kararlıyım” dedi.

Rum basınında yer alan habere göre, Guterres ayrıca, zirve kapsamında Kıbrıs’taki iki tarafın liderleriyle bir araya geleceğini açıkladı.