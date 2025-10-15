  • BIST 10409
Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Raporda, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam edeceği belirtilirken, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 27–30°C, sahillerde ise 23–26°C dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, periyodun son günlerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

