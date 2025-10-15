Hava önümüzdeki günlerde bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Hava önümüzdeki günlerde bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 – 32, sahillerde 25 – 28 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 16 – 22 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yağmur öngörülmeyen periyodun ilk günleri rüzgar kuzey ve batı yönlerden, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Periyod başında yüksek basınç sisteminin etkisi altında kalacak olan ülke daha sonra alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.