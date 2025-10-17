  • BIST 10061.73
İskele Halk Plajındaki Hurmalar Toplandı

Hurmalar, 15 Kasım itibari ile halkın kolay ulaşabileceği alanlarda da halka dağıtacak.
İskele Halk Plajındaki Hurmalar Toplandı

İskele Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği hurma dağıtımı bu yıl da devam edecek.  İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan hurma ağaçlarını özenle budayan ekip, ilk olarak 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda ikram edilecek hurmaları da olgunlaşmaları için özel alanda beklemeye aldı. Hurmalar, 15 Kasım itibari ile halkın kolay ulaşabileceği alanlarda da halka dağıtacak.

 

OLGUNLAŞMALARI İÇİN BEKLETİLECEK HURMALAR HALKA İKRAM EDİLECEK

İskele Belediyesi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda gelenek haline getirdiği hurma dağıtımını bu yıl da sürdürecek. Belediye ekipleri tarafından İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan hurma ağaçlarında bakım ve budama çalışmaları titizlikle tamamlandı. Budama çalışmalarının ardından toplanan hurmalar, olgunlaşma süreçlerini tamamlamaları için uygun koşullarda beklemeye alındı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı coşkusunu halkla paylaşmayı amaçlayan İskele Belediyesi, hurmaları olgunlaşmalarının ardından halkın kolaylıkla ulaşabileceği noktalarda da vatandaşlara ikram edecek.

 

SADIKOĞLU: “DAYANIŞMA VE BİRLİK DUYGUSUNU PEKİŞTİRİYOR”

Konuyla ilgili açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu tür etkinliklerin dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirdiğini söyledi.  7 yıldır, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan hurmaların halka ikram edildiğini hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, 8. yılında da Halk Plajında bulunan hurma ağaçlarının meyvesini halkla paylaşmaktan keyif alacaklarını ifade etti. Kıbrıs Türk toplumunun paylaşmayı seven bir toplum olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Sadıkoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ve gururla kutlarken, hurma dağıtımı geleneğini de bu anlamlı günde halk ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.



    ÇOK OKUNANLAR
