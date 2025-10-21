İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Kıbrıslı Rum iki sanığın davası cuma gününe ertelendi

İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan Kıbrıslı Rum iki sanık A.K (E-60) ve A.K (K-60), bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, duruşmanın cuma günü saat 10.30’a ertelenmesine emir verdi.

MÜLKE TECAVÜZ VE GENEL RAHATSIZLIK DAVASINI GERİ ÇEKMİŞTİ

Savcılık, geçen duruşmada beş sanık aleyhine getirilen “mülke tecavüz ve genel rahatsızlık” davasını geri çemiş ve sanıklar söz konusu davalardan serbest kalmıştı. Ancak sanıklardan A.K (E-60) ve A.K. (K-60) ise “Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı ihlal” suçlamasıyla yargılanacak.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıkların davası, dünkü hitapların ardından karar için 7 Kasım Cuma gününe ertelenmişti.

66 yaşındaki G.G. (E), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.