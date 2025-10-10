  • BIST 10726.98
İskele Ötüken'de şantiyede yangın: Ofis ve ambar konteyneri zarar gördü
İskele Ötüken’de şantiyede yangın: Ofis ve ambar konteyneri zarar gördü

Ötüken’de dün gece bir inşaat şirketine ait şantiye alanında yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, 9 Ekim 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında, şantiye alanı içerisinde bulunan ofis ve ambar olarak kullanılan konteynerde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ofis ve ambar içerisinde bulunan çeşitli eşyalar ile aletler yanarak zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

