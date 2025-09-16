İsrail tankları Gazze'de

ABD Başkanı Trump, tamamen işgal planını desteklerken İsrailli rehine aileleri, Netanyahu'yu uyardı. Hamas, "Rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir" dedi.

İsrail ordusu, Gazze kent merkezine yeni bir kara harekatı başlattı.

Filistin ve ABD basının aktardığına göre İsrail tankları Gazze kent merkezine girdi.



Ayrıca İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun hava saldırıları da düzenlendi.

İsrail basını da Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığını bildirdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İSRAİL'DEYDİ

İşgal saldırısı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail ziyaretinin sonuna geldi. Rubio, 2 gündür İsrail'deydi ve dün Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü. Netanyahu'ya, İsrail'in Gazze'deki hedeflerine "sarsılmaz desteğini" iletmişti. Rubio, oradan Katar'a geçti.

İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var" dedi.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'ya 9 Eylül'de hava saldırısı düzenlemiş, Hamas'ın lider kadrosunu hedef almıştı. Bu saldırı ABD Başkanı Donald Trump'ın da tepkisini çekmişti. Katar, ABD'nin Ortadoğu'daki en sıkı müttefiki.

TRUMP DESTEKLİYOR

Axios haber ajansına konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirtti.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Filistinliler ise ağır bombardımanın başladığını söyledi. İsrail medyası da Gazze'deki patlamaların Tel Aviv'den bile duyulduğunu yazdı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: GAZZE YANIYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze yanıyor, İsrail Savunma Kuvvetleri terörist yapılanmalara demir yumrukla saldırıyor" diye yazdı.

Katz, "İsrail askerleri, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli koşulları yaratmak üzere cesurca savaşıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

HAMAS: REHİNELERİN HAYATINDAN NETANYAHU SORUMLU



Filistinli grup Hamas, saldırıların ardından bir açıklama yaptı. Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin serbest kalması ve soykırım savaşının sona ermesi için yürütülen müzakereleri sabote ettiğini belirtti.

"Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir" diyen Hamas, şunları ekledi: "Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır. Gazze’deki rehinelerin hayatından tamamen savaş suçlusu Netanyahu sorumludur."



ABD yönetiminin de işgalcilerin savaş suçlarını örtbas etmeye yönelik destek ve dezenformasyon politikası aracılığıyla soykırım savaşının tırmanmasından sorumlu olduğu aktarıldı.

İSRAİLLİ REHİNE AİLELERİ: SON GECELERİ OLABİLİR



Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin aileleri, işgal saldırısı sonrası açıklama yaptı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rehineleri kurban etmeyi seçtiğini ve bu gecenin onların son gecesi olabileceğini belirtti.



İsrailli rehine yakınlarının kurduğu platformdan yapılan açıklamada Gazze kentinde hâlâ çok sayıda canlı rehine olduğu belirtildi. Netanyahu'nun, rehineleri siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği ifade edildi.



Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.



NETANYAHU İŞGAL PLANINI ONAYLAMIŞTI



İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta Netanyahu'nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.



İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı kara harekatı öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.