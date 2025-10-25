  • BIST 10941.79
  • Altın 5539.53
  • Dolar 41.9295
  • Euro 48.7497
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Karpaz bölgesinde yer yer sağanak bekleniyor

» »
Karpaz bölgesinde yer yer sağanak bekleniyor
Karpaz bölgesinde yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 28–31, sahillerde ise 24–27 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin 25–31 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Bugün ise Karpaz bölgesinde yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor.

Rüzgar ise, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yer yer sağanak yağmur bekleniyor08 Ekim 2025 Çarşamba 09:23
  • Üç gün yağmur bekleniyor07 Ekim 2025 Salı 08:54
  • Rum Meteoroloji uyardı: “Barbara” yağmur ve fırtınayla geliyor06 Ekim 2025 Pazartesi 10:10
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?04 Ekim 2025 Cumartesi 10:36
  • Nasıl olacak?03 Ekim 2025 Cuma 09:02
  • Bugün yer yer sağanak bekleniyor02 Ekim 2025 Perşembe 10:42
  • Bugün ve yarın yer yer yağmur bekleniyor01 Ekim 2025 Çarşamba 10:27
  • Bugün ve yarın yer yer yağmur bekleniyor01 Ekim 2025 Çarşamba 09:27
  • Anayasa mahkemesi bu tüzüğü usulen Anayasaya aykırı bulmuştur30 Eylül 2025 Salı 08:42
  • Meteoroliji Dairesi'nden "fırtınamsı rüzgar" uyarısı29 Eylül 2025 Pazartesi 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti