Kayıp Şahıslar Komitesi’nden sekiz farklı noktada kazı çalışması

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kayıpların bulunması için 7’si KKTC, 1’i Güney Kıbrıs’ta olmak üzere toplam sekiz farklı noktada kazı çalışmalarını sürdürdüğü, ancak şu ana kadar kazılarda herhangi bir kalıntı tespit edilmediği ifade edildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kayıpların bulunması için 7’si KKTC, 1’i Güney Kıbrıs’ta olmak üzere toplam sekiz farklı noktada kazı çalışmalarını sürdürdüğü, ancak şu ana kadar kazılarda herhangi bir kalıntı tespit edilmediği ifade edildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye dayanarak komitenin faaliyetlerine yaz boyunca tam anlamıyla ara verilmediğini, ağustos ayında dört ekiple çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Gazete çalışmaların eylül ayında ise sekiz ekiple tam kapasite başladığını da ifade etti.

Gazete KKTC’de Paşaköy, Mehmetçik, Düzova, Gönyeli, Yukarı Dikmen, Kömürcü; Güney Kıbrıs’ta ise Engomi’de kazı çalışmaları yapıldığını ekledi.