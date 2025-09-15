Kurultay davasının ertelenmesi piyasaları rahatlattı: Borsa uçuşa geçti

Bankacılık hisseleri öncülüğünde alımlar hız kazandı. Ekonomist İris Cibre, siyasi belirsizliğin Ekim ayında CHP lehine kapanacağı beklentisinin fiyatlandığını belirtti. Cibre, “TL’ye bir miktar talep gelmiş olma ihtimali kuvvetli” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptaline ilişkin davayı 24 Ekim’e ertelemesi, siyasi belirsizliğin geçici olarak ortadan kalkacağı yönünde beklentileri artırdı. Kararın ardından Borsa İstanbul’da sert bir yükseliş yaşandı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede, “CHP Kurultay iptali davası ertelenince borsa ciddi yükseldi, altın ve dolar az da olsa geriledi” ifadelerini kullandı.

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre ise kararın yalnızca anlık bir rahatlama olmadığını, siyasal süreçte Ekim ayında netlik kazanılacağına dair bir beklenti oluşturduğunu belirtti. Cibre, “Siyasi uzmanlar Ekim'de artık CHP lehine konunun kapanacağına inanıyor. 21 Eylül’de zaten Özel’in Başkanlığı tescillenmiş olacak” dedi.

Finansal piyasa verilerine göre, karar sonrası BIST 100 endeksi yüzde 4,43 oranında yükselirken, 1 hafta vadeli TL swap faizi 4 puan düşerek %33,56 seviyesine geriledi. Bu gelişme, Türk Lirası’na bir miktar talep geldiği yönünde yorumlandı.

Cibre ayrıca bankacılık hisselerindeki hareketliliğe dikkat çekerek, “Bankacılık öncülüğünde alımların hızlanması, faiz indiriminin fiyatlanması ile beraber bakılmalı” değerlendirmesini yaptı.Ekonomist Murat Sağman, “Günlerdir konuşulan CHP kurultay davası ertelendi. Borsa İstanbul bu karardan sonra yüzde 3’ün üstünde yükseliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme, 24 Ekim’e ertelenen davada, CHP Genel Merkezi ve YSK’ya müzekkere yazılarak, 21 Eylül Olağanüstü Kurultayı’nın ve 24 Eylül İstanbul İl Kongresi’nin delege listelerinin dosyaya sunulmasını istedi. Bu gelişmelerin ardından siyasi sürecin CHP lehine netleşmesi durumunda, piyasa tepkisinin daha kalıcı hale gelip gelmeyeceği izlenecek.