  • BIST 10922.73
  • Altın 5490.061
  • Dolar 41.9695
  • Euro 48.8405
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

‘Laz Ralli’ coşkusu

»
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde bu yıl 15’incisi düzenlenen Laz Ralli, tahta arabalarla yapılan heyecan dolu yarışlarla gerçekleştirildi.
‘Laz Ralli’ coşkusu

50 YARIŞMACI, 3 KATEGORİDE MÜCADELE ETTİ

Etkinlik, üç farklı kategoride 50 yarışmacının katılımıyla köy yolunda hazırlanan etap etap parkurda yapıldı. Dik ve virajlı pistte yarışan katılımcılar, şiddetli sağanağa rağmen kıyasıya mücadele etti. Küçük çaplı kazaların yaşandığı yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

 

MUHLAMA YARIŞIYLA LEZZETLİ FİNALE

Ralli sonrası düzenlenen muhlama yarışında 6 yarışmacı, 7 dakika içinde en lezzetli muhlamayı yapmak için yarıştı. Yarışmada Gönül Kus birinci oldu.

 

“GÖZÜ KARA GENÇLERİMİZ ÇOK İYİ YARIŞTI”

Mekaleskirit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Kosanoğlu, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

Bu yıl yarışlarımız çok keyifli geçti. Şiddetli yağmur olmasına rağmen kazasız belasız bitirdik. Kültürümüze ve geçmişe olan hasreti yaşatmak için geçmişten geleceğe bir bağ kuruyoruz. Bu zorlu koşullarda bile gözü kara gençlerimiz çok iyi yarıştılar.

 

“ADRENALİN DOLU BİR DENEYİM YAŞADIM”

Yarışı birinci olarak tamamlayan Muhammet Karaman ise yarışın zorluklarını şöyle anlattı:

Hava koşullarına rağmen yarış çok eğlenceli ve aksiyonluydu. Su sıçramasıyla yüzümüzü gözümüzü açmakta zorlandık ama yine hızlıydık. Adrenalin dolu, unutulmaz bir deneyim yaşadım.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dün Erdoğan'ı ve AKP'yi eleştiren eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bugün gözaltına alındı!07 Ekim 2025 Salı 18:22
  • Ertuğrul Özkök: Eylül raporu; CHP yüzde 40’a gidiyor, AKP seçmeninde hoşnutsuzluk başladı01 Ekim 2025 Çarşamba 10:49
  • İbrahim Kalın, Gazze müzakereleri için Katar'da30 Eylül 2025 Salı 18:49
  • Erdoğan: Kıbrıs'ta 'iki ayrı devlet' gerçeğinden hareketle KKTC’yi tanıma çağrımızı tekrarladık30 Eylül 2025 Salı 10:35
  • Son dakika! Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi26 Eylül 2025 Cuma 16:15
  • Özgür Özel: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday25 Eylül 2025 Perşembe 12:22
  • İmamoğlu Guardian'a yazdı: Demokrasimiz ciddi tehdit altında25 Eylül 2025 Perşembe 12:21
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek25 Eylül 2025 Perşembe 10:12
  • CHP: Kongreyi yapacağız, YSK kararını bekleyeceğiz24 Eylül 2025 Çarşamba 11:36
  • Son dakika... CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı24 Eylül 2025 Çarşamba 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti