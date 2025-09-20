  • BIST 11294.48
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Filistin'i tanıyacaklarını duyurdu.
Macron: "Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Filistin'i tanıyacaklarını duyurdu. Fransızca, İngilizce, Arapça ve İbranice paylaşım yapan Macron "Filistin devleti kurulmalı, ayakta kalması sağlanmalı. (Hamas'ın) silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail'i tanıyarak Orta Doğu'da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı.

Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtti. Derhal ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye geniş çaplı insani yardımların ulaştırılması çağrısını yineleyen Macron, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Macron, "Aynı zamanda Hamas'ın silahsızlandırılması garanti edilmeli, Gazze güvenli hale getirilip yeniden inşa edilmeli. Son olarak, Filistin devleti kurulmalı, ayakta kalması sağlanmalı. (Hamas'ın) silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail'i tanıyarak Orta Doğu'da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli." dedi.

Sorunun çözümü konusunda "başka bir alternatifin olmadığını" kaydeden Macron, "bölgede barışın mümkün olduğunu gösterme sorumlulukları" bulunduğunu söyledi. Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz tarihlerinde Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.

