Merit Starlit Hotel & Residences'e "Leading Hotel of Montenegro" Ödülü

NET Holding bünyesinde yer alan Merit Starlit Hotel & Residences, turizm sektörünün en saygın organizasyonlarından biri kabul edilen World Travel Awards’ın Avrupa ayağında “Leading Hotel of Montenegro 2025” ödülüne layık görüldü.
Merit Starlit Hotel & Residences'e "Leading Hotel of Montenegro" Ödülü

 

 

Bu yıl 32’ncisi düzenlenen World Travel Awards Europe töreni, 22 Ekim 2025 tarihinde İtalya’nın Sardunya Adası’nda gerçekleştirildi. Ödülü, NET Holding Yönetim Kurulu Murahhas Azası Hande Tibuk ve Merit Starlit Hotel & Residences Genel Müdürü Orçun Akın birlikte aldı.

 

Merit Starlit Hotel & Residences, sadece 18 ay önce kapılarını açmasına rağmen uluslararası alanda kısa sürede dikkat çeken bir konaklama noktası haline geldi. Otel, modern mimarisi, sürdürülebilir hizmet anlayışı ve kişiye özel lüks deneyimiyle kısa sürede hem konukların hem de sektör otoritelerinin takdirini kazandı.

 

“Bu ödül, tüm ekibimizin vizyonunun bir yansıması”

NET Holding Yönetim Kurulu Murahhas Azası Hande Tibuk, kazandıkları ödülle ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı:

“World Travel Awards gibi saygın bir platformda Merit Starlit Hotel & Residences’in ödüllendirilmesi, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Henüz 18 ay önce hizmete başlayan otelimizin kısa sürede böyle bir başarıya ulaşması, Merit Hotels vizyonunun, kalite anlayışının ve sürdürülebilir turizm yaklaşımımızın bir yansıması. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.”

 

“Karadağ’da lüksün yeni tanımı için çalışıyoruz”

Merit Starlit Hotel & Residences Genel Müdürü Orçun Akın, ödülle ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“World Travel Awards gibi uluslararası arenada büyük prestije sahip bir platformdan bu ödülü almak, bizim için sadece bir gurur değil, aynı zamanda doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Merit Starlit olarak, Karadağ’da lüks konaklama deneyimini yeniden tanımlamak, bölgenin turizm potansiyeline değer katmak ve sürdürülebilir turizm vizyonumuzu kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz. Bu başarı, misafir memnuniyetini merkezine alan ekibimizin özverisinin ve Merit markasının kalite standardının bir sonucudur.”

 

Karadağ’da büyüyen Merit imzası

NET Holding, KKTC, Karadağ, Hırvatistan ve Bulgaristan’da faaliyet gösteren 10 otel ve 11 şans oyunları salonu ile bölgesel turizmde önemli bir konuma sahip. 2016 yılından bu yana Doğu Avrupa ve Balkanlar grubun stratejik yatırım bölgeleri arasında yer alıyor.

 

Merit Starlit Hotel & Residences, Karadağ’ın turizm merkezi Budva’da faaliyetlerine başladığı 2024 yılından bu yana beklenenin üzerinde bir ilgi gördü.

 

Otel, 2025 yılı içinde ayrıca Green Tourism Certification Bronze Program sertifikası ile Booking.com Traveller Review Award (9,8 puan) gibi önemli başarıların da sahibi oldu.

 

Bu başarılar NET Holding’in sürdürülebilir turizm, yüksek hizmet kalitesi, üstün müşteri memnuniyet ve bölgesel büyüme hedefleriyle uyumlu bir şekilde ilerlediğinin göstergesi olarak öne çıkıyor.

