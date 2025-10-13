  • BIST 10664.68
  • Altın 5478.289
  • Dolar 41.7984
  • Euro 48.4885
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABinlerce Gazzeli evlerine dönüyor

Öcalan ile görüşmeye AKP'den ilk talip

»
AKP'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç verdiği röportajda "Başarı için risk almak gerekir. Eğer kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm." mesajını verdi.
Öcalan ile görüşmeye AKP'den ilk talip

AKP’nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında genel af, umut hakkı ve İmralı’ya olası bir ziyaret konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arınç, toplumsal barışın sağlanması için cesur ve somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, “Yargıdaki hak ihlallerini, toplumsal huzursuzluğu ve cezaevlerindeki tıkanıklığı giderebilecek tek adım, kapsamı belirli ve adil bir genel af düzenlemesidir. Bu sadece hukukî değil, insanî bir zorunluluktur. Çünkü adaletin geciktiği yerde devletin merhameti konuşmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“Umut hakkı” kavramına da değinen Arınç, “Bu uygulama, tüm müebbet hapis mahkûmlarının belli bir süre sonra yeniden değerlendirilebilmesini öngörür. Bu kapsamda Öcalan da diğer mahkûmlar gibi bu hak kategorisinde değerlendirilebilir.” dedi.

Arınç, “Eğer Meclis’in oluşturduğu komisyon süreci sağlıklı yürütmek istiyorsa, Abdullah Öcalan’ın İmralı’da doğrudan dinlenmesi gerekir. Bu görüşme, sürecin ahlaki ve siyasi sorumluluğunu taşıyan kurumların nezaretinde yapılmalıdır.” diye konuştu.

Arınç, bu ziyaretin milletvekilleri veya toplumda güven kazanmış tarafsız kişilerden oluşan bir heyetle gerçekleştirilebileceğini belirterek, “Risk alınmazsa başarı da gelmez. Eğer kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm.” dedi.

Arınç, görüşmenin sonuçlarının da şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade ederek, “Bu ülke susarak değil; konuşarak, yüzleşerek, çözerek büyüyecek.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erdoğan: Kıbrıs'ta 'iki ayrı devlet' gerçeğinden hareketle KKTC’yi tanıma çağrımızı tekrarladık30 Eylül 2025 Salı 10:35
  • Son dakika! Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi26 Eylül 2025 Cuma 16:15
  • Özgür Özel: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday25 Eylül 2025 Perşembe 12:22
  • İmamoğlu Guardian'a yazdı: Demokrasimiz ciddi tehdit altında25 Eylül 2025 Perşembe 12:21
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek25 Eylül 2025 Perşembe 10:12
  • CHP: Kongreyi yapacağız, YSK kararını bekleyeceğiz24 Eylül 2025 Çarşamba 11:36
  • Son dakika... CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı24 Eylül 2025 Çarşamba 11:19
  • CHP kurultay davası: İki dosya birleştirildi, karar ne anlama geliyor?23 Eylül 2025 Salı 11:28
  • CHP'den “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla olağanüstü kurultay21 Eylül 2025 Pazar 10:26
  • Tunceli İl Başkanı istifa etti, sayı 8'e çıktı; AKP'den ilk açıklama: Çalışmalarımız istediğimiz düzeyin altında kaldı20 Eylül 2025 Cumartesi 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti