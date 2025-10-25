  • BIST 10941.79
Ölümlü kazada isimler açıklandı!
Ölümlü kazada isimler açıklandı!

İskele-Ercan Anayolu üzerinde Gönendere Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki Raşit Tekin hayatını kaybetti.

Polisten gelen açıklama;

25.10.2025 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, İskele-Ercan Anayolu üzerinde Gönendere Kavşağı’nda, Arslan AYAMURADOV (E-37) yönetimindeki SN 552 plakalı birleştirilen araç ile Geçitkale istikametinden Serdarlı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyredip Gönendere Kavşağına geldiğinde, süratini salim hadde indirmemiş ve o esnada önünde aynı istikamete doğru seyredip sağa Gönendere köyüne dönmek için yavaşlayan araca çarpmamak için kontrolsüzce yolun sağına geçmesi sonucu, karşı istikametten gelmekte olan Muhammet URHAN (E-30) yönetimindeki KJ 241 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpıp yoluna devam etmiş ve KJ 241 plakalı aracın arkasından gelmekte olan Raşit TEKİN (E-41) yönetimindeki VZ 612 plakalı aracın ön kısmına da çarpmıştır.
Kaza sonucu VZ 612 plakalı araç sürücüsü Raşit TEKİN (E-41) olay yerinde yaşamını yitirmiş olup, aynı araçta yolcu olarak bulunup yaralanan Ömet TUNÇ (E-) ve Servet AVCI (E-) ise kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. SN 552 plakalı araç sürücüsü Arslan AYAMURADOV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

