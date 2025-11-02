Özgür Özel: Deprem davaları, oyalama taktiğiyle çıkmaza sürükleniyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin 1000. gününe ilişkin yaptığı açıklamada, "Depremzedeler 3 yıla yakın süredir adalet arıyor, adalet bekliyor. Deprem davaları yıllardır sonuçlanmıyor. Ya kayıp yakınlarının adalet arayışına cevap vermeyen biçimde kapatılıyor ya da yargı bürokrasisi içinde oyalama taktiğiyle çıkmaza sürükleniyor. Yüzlerce dava açıldı; ama neredeyse hiçbirinde kamu görevlileri sanık sandalyesine oturtulmadı. Sorumlular korunuyor, suçun kurumsal boyutu gizleniyor. Birkaç müteahhidin cezalandırılmasıyla sistemin aklandığı sanılıyor. Çünkü bu iktidar, 'cezasızlık' politikasını devletin refleksi haline getirdi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1000 gün geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün, 6 Şubat depremlerinin 1000'inci günü. 1000 gündür bu ülkede adalet bekleyen aileler, barınma mücadelesi veren yurttaşlar, sesi duyulmayan depremzedeler var. Deprem bölgelerinde yapılan her hizmet değerlidir. Ancak Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak, depremzedelerin karşısına geçip bir taahhütte bulundu. Bir yıl içinde, yıkılan tüm konutların yerine yenilerini yapacaklarına söz verdi. Yıkılan konut sayısı da 650 bin olarak ilan edildi.