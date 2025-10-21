  • BIST 10483.43
Özgür Özel'den Bahçeli'ye "Kimse Kıbrıs'ı arka bahçesi görmesin"

»
CHP lideri Özgür Özel parti grup toplantısında konuştu. Özel, Bahçeliyi eleştirerek " Kimse Kıbrıs'ı arka bahçesi görmesin" dedi.
Özgür Özel'den Bahçeli'ye "Kimse Kıbrıs'ı arka bahçesi görmesin"

Özer'in konuşması şu şekilde:

Hafta sonu KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Kardeş partimiz CTP, kardeşimiz Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı oldu.

KKTC seçimlerinde CHP doğru yerde durdu. Cumhur İttifakı yanlış yaptı. Türkiye'den siyasetçi, bürokrat, popçu, türkücü götürdüler.

Kimse Kıbrıs'ı arka bahçesi görmesin.

CHP ne başta karıştı, ne de sonda... Biz bir galibiyet alacaksak, önümüzdeki Türkiye seçimlerinde alacağız. Kıbrıs'ta kardeş partimiz kazandı.

Kıbrıs'a plaka verirseniz, vilayet olarak görürsünüz. Cumhurbaşkanı'nı da Vali olarak görürsünüz. Kıbrıs, bağımsız bir Türk devletidir, kardeşimizdir.

Vakti gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz.

