SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Özgür Özel'den Demirtaş'a "dokunulmazlık" özrü: Karşı mücadele verdik ama kusurumuz var, bugünkü genel başkan olarak özür dilerim


Özel, Bahçeli'nin demeci hakkında "çok hayırlı bir demeç" diyerek, "Dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün 'hayırlısı bu' diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu?
Özgür Özel'den Demirtaş'a "dokunulmazlık" özrü: Karşı mücadele verdik ama kusurumuz var, bugünkü genel başkan olarak özür dilerim

CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kullandığı, "Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözlerinin ardından Demirtaş'tan özür diledi.

Özel, Bahçeli'nin demeci hakkında "çok hayırlı bir demeç" diyerek, "Dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün 'hayırlısı bu' diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Açık söyleyeyim, bizim de var. Bugünkü genel başkan sıfatıyla o gün için tüm Türkiye'den özür diliyorum" dedi.

Özel, AİHM'in ihlal kararını kesinleştirdiği Demirtaş'tan, partisinin TBMM grup toplantısında özür diledi.  Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi birileri 'Terörsüz Türkiye'yi şöyle yapalım, demokrasi taleplerini bir kenara bırakalım' diye uğraşıyor. Memlekette Terörsüz Türkiye'ye yürünecek, şu anda 13 belediyede kayyım var. Erdoğan'ın 'Bundan sonra kayyım istisnaya dönecek' ifadesi var.

"Bugün 'hayırlısı bu' diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu?"

Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir. Sayın Bahçeli'nin 'Tahliyesi hayırlı olacaktır' demeci çok hayırlı bir demeç. Ama dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün 'hayırlısı bu' diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Açık söyleyeyim, bizim de var.

Bugünkü genel başkan sıfatıyla o gün için tüm Türkiye'den özür diliyorum. Kusurun yüzde 99'unun sahipleri sütten çıkmış ak kaşığa dönmüşler. O gün rejimin düşmanı Demirtaş'tı, bugün İmamoğlu."

