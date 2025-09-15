  • BIST 10853.13
SON DAKİKABM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

Pardon filmi gerçek oldu: 8 yıl sonra suçsuzluğu kanıtlandı, tahliye edildi

Pardon filmi gerçek oldu: 8 yıl sonra suçsuzluğu kanıtlandı, tahliye edildi
Pardon filmi gerçek oldu: 8 yıl sonra suçsuzluğu kanıtlandı, tahliye edildi

Diyarbakır'da 2016 yılında market soygunu suçlamasıyla tutuklanıp 85 yıl hapis cezasına çarptırılan inşaat işçisi Hüseyin Aydemir (31), 8 yıl sonra beraat etti. Olay yerindeki görgü tanıklarının teşhisi üzerine hüküm giyen Aydemir'in, yapılan kriminal incelemede kulak yapısının gaspçınınkiyle uyuşmadığı ortaya çıktı. Yeniden yargılamada suçsuzluğu kanıtlanan Aydemir tahliye edildi. Aydemir, 8 yılını cezaevinde geçirdiği süreç için 17 milyon lira tazminat talep etti.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Diyarbakır'da 28 Mayıs 2016'da bir markete giren yüzü kapalı şapkalı bir kişi, elindeki silah ve bıçakla kasadaki paraları gasp etti. İçerdeki müşterileri rehin alıp, cüzdanlarına el koydu. Müşterilerden biri karşı çıkınca da silahını peş peşe ateşleyip bir kişiyi yaraladı. Kaçarken kendisini takip eden bir müşteriye de ateş açarak izini kaybettirdi.

Polisler marketin kamera kayıtlarını inceledikten sonra Muşlu İnşaat işçisi Hüseyin Aydemir'i gözaltına aldı. Aydemir, olay günü Muş'ta olduğunu belirterek, "Muş'ta inşaatta çalışıyordum. Görüntüler dikkatli incelenirse ben olmadığım görülecektir" dedi. Market çalışanı ve müşteriler de Aydemir'i teşhis ederek "Bize silah doğrultan kişi buydu" deyince tutuklandı. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Aydemir'i, silahlı yağma ve tehdit suçlarından her mağdura karşı ayrı ayrı olmak üzere iyi hal indirimi yapmadan toplam 85 yıl hapisle cezalandırdı.

Avukatı ulusal kriminal büroya başvuru yaptı. Raporda, soyguncu ile Aydemir'in kulak yapısında farklılık bulundu. Avukat yeniden yargılama istedi. Mahkeme, infazı durdurup Hüseyin'i tahliye etti. Van Jandarma Bölge Kriminal laboratuvarı ile Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor istedi. Gelen cevaplarda yüzü kapalı gaspçının Hüseyin Aydemir olmadığı ortaya çıktı. Mahkeme beraat kararı verdi. 31 yaşında girdiği hapisten 39 yaşında çıkan Hüseyin, çalınan yıllarına karşılık 7 milyon maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere 17 milyon lira tazminat talebinde bulundu.

"Pardon"

Yaşananlar "Pardon" filmini akıllara getirdi. Tiyatro sanatçısı Ferhan Şansoy'un gerçek bir olaydan esinlenerek yazıp, yönettiği "Pardon" isimli filmde, üç arkadaş (Ferhan Şensoy- İbrahim, Rasim Öztekin – Muzaffer ve Ali Çatalbaş-Aydın) işlemedikleri bir suçtan yanlışlıkla hapse atılıyor. Absürt ve trajikomik olaylar zincirinde adalet sisteminin hataları, bürokrasinin körlüğü ve insan hikâyeleri ile hicvediliyordu. Üç kafadar 6.5 yıl hapiste yattıktan sonra suçlular yakalanıyor ve tahliye ediliyorlardı.

    ÇOK OKUNANLAR
