Sanat Dolu Gece: Çocuklar İçin Gönülden Gönüle

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi, geçtiğimiz akşam “Gönülden Gönüle Türkülerle, Şarkılarla, Şiir Gecesi” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Gelirin tamamının SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlandığı geceye yoğun katılım oldu. Türkiye ve KKTC’den toplam 32 sanatçı sahne alarak, türkülerin, şarkıların ve şiirlerin harmanlandığı büyülü bir atmosferde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Geceye SOS Çocukköyü Derneği yönetimi ev sahipliğinde Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sanatçılar, sanatseverler ve bölge halkı da katıldı. İlk konuşmayı yapan Başkan Amcaoğlu, belediyenin sadece temel hizmetleriyle değil, topluma nefes aldıran kültürel ve sosyal etkinliklerde de aktif rol üstlendiğini vurguladı. Çocuklara yönelik her türlü girişimi gönülden desteklediklerini belirterek, geceye katkı koyan tüm kişi ve kurumlara teşekkürlerini iletti.

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Ahmet Akarsu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sanatın birleştirici gücü, dostluğu, sevgiyi ve dayanışmayı hep birlikte hissetmemizi sağladı. Bu etkinliğe katkı sunan tüm sponsorlar, sanatçılar, sanatseverler ve destekçiler sayesinde, çocuklar için umut dolu bir gelecek kurmaya ve daha çok yüreğe dokunmaya devam edeceğiz.”

Etkinlik organizatörü Şeniz Akşahinler de konuşmasında, “Geleneksel hale gelen etkinliğimizin motivasyonu daima dayanışma oldu,” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından iki bölüm halinde süren konserlerle devam eden gece, ortak duyguların paylaşıldığı coşkulu bir atmosfer yarattı. Organizatör Şeniz Akşahinler’e sunulan teşekkür plaketi gurur ve duygu dolu anlara sahne oldu. Katkıların, çocukların geleceğine umut ve güç kazandırdığı vurgulandı. Gece, teşekkür plaketleri takdimleri ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.