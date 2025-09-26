Son dakika! Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi

Son dakika haberi... Mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki kayyum heyeti ile Barış Yarkadaş CHP’den ihraç edildi.
Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek dahil 6 isim CHP'den ihraç edildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyım ve yönetim tartışmalarının ardından, Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi
