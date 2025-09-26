  • BIST 11237.43
  • Altın 5029.15
  • Dolar 41.565
  • Euro 48.5831
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Son dakika! Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi

»
Son dakika haberi... Mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki kayyum heyeti ile Barış Yarkadaş CHP’den ihraç edildi.
Son dakika! Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi

Son dakika haberi... Mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki kayyum heyeti ile Barış Yarkadaş CHP’den ihraç edildi.

Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek dahil 6 isim CHP'den ihraç edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyım ve yönetim tartışmalarının ardından, Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CHP kurultay davası: İki dosya birleştirildi, karar ne anlama geliyor?23 Eylül 2025 Salı 11:28
  • CHP'den “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla olağanüstü kurultay21 Eylül 2025 Pazar 10:26
  • Tunceli İl Başkanı istifa etti, sayı 8'e çıktı; AKP'den ilk açıklama: Çalışmalarımız istediğimiz düzeyin altında kaldı20 Eylül 2025 Cumartesi 17:02
  • Erdoğan, BM'ye 15’inci kez hitap edecek: Filistin ve KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrı bekleniyor20 Eylül 2025 Cumartesi 14:56
  • Son dakika! YSK’dan tam kanunsuzluk talebine ret: CHP kurultayının önünde engel kalmadı19 Eylül 2025 Cuma 16:01
  • AKP'de deprem! İki günde 5. istifa geldi19 Eylül 2025 Cuma 15:53
  • Gürsel Tekin, İstanbul İl Kongresi düzenlemek için başvuru yaptı; "Tek yetkili genel merkez" denilerek reddedildi16 Eylül 2025 Salı 12:11
  • TPAO harekete geçti, Karpaz vburnu ve Mersin Adana arasında petrol aranacak16 Eylül 2025 Salı 09:01
  • Kurultay davasının ertelenmesi piyasaları rahatlattı: Borsa uçuşa geçti15 Eylül 2025 Pazartesi 13:08
  • Pardon filmi gerçek oldu: 8 yıl sonra suçsuzluğu kanıtlandı, tahliye edildi15 Eylül 2025 Pazartesi 12:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti