SON DAKİKASon dakika... İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı

Son dakika... İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı devam ederken gece yarısı İsrail ordusu kara harekatı başlattı. Gece boyunca patlamalar yaşandı ve hava saldırıları yoğunlaştı... Şimdiye kadar 14 kişi hayatını kaybetti, can kaybının artmasından endişe ediliyor.
ABD merkezli Axios gazetesi, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde İsrail tanklarının Gazze kent merkezine girdiğini duyurdu.

Bu gelişme, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İsrail’e yaptığı ziyaretin hemen ardından geldi.

Axios'a konuşan yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın harekâtı desteklediğini ancak "bir an önce tamamlanmasını istediğini" aktardı.

Fransız Haber Ajansı AFP’ye konuşan Filistinliler, yoğun bombardımanın başladığını bildirdi. İsrail medyası ise Gazze'deki patlamaların Tel Aviv’den bile duyulduğunu yazdı.

İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta Başbakan Binyamin Netanyahu’nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.

Kara harekâtı öncesi İsrail ordusu, Hamas tarafından kullanıldığı gerekçesiyle başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze’deki birçok binayı hava saldırılarıyla yıktı.

Gazze’deki yoğun hava saldırılarının ardından İsrailli esir yakınlarının çatı platformundan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

-Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk.

-Gazze'de 710. gece, hayatta kalan esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir.

Açıklamada Netanyahu’nun, siyasi çıkarları uğruna esirleri kurban etmeyi seçtiği öne sürüldü.

"Esirlerin hayatından Netanyahu sorumludur, İsrail halkı bu ihaneti unutmayacaktır" denildi.

HAMAS: REHİNELERİN HAYATINDAN NETANYAHU SORUMLUDUR

Hamas, Netanyahu’nun rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sonlanması için yürütülen müzakereleri sabote ettiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir.

-Gazze’yi hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını doğrudan tehlikeye atmaktadır.

Hamas, Gazze’deki rehinelerin hayatından tamamen "savaş suçlusu Netanyahu"’yu sorumlu tuttu.

