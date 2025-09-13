  • BIST 10372.04
Suriye güvenlik güçleri, Alevilerin yaşadığı mahalleyi bastı; evleri "kal" veya "git" anlamına gelen "X" ve "O" diye işaretledi

İngiliz haber ajansı Reuters, Suriye'de Şam yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin başkent Şam'ın bir dış mahallesine baskın düzenlediğini ve bölgede Alevilerin yaşadığı evlerin üzerine "X" ve "O" harflerini sprey boyayla yazdığını duyurdu. X yazılan evdekilerin kalabileceğini, O ise gitmesi gerektiğini ifade ediyordu. 

Reuters'ın haberine göre; baskınlar Beşar Esad'ın ordusunda görev yapmış binlerce eski askerin ailesinin yaşadığı el-Somariya'yı hedef aldı. 

Habere göre 27-29 Ağustos tarihlerinde, Abu Hudhayfah olarak bilinen bir İçişleri Bakanlığı komutanının önderliğindeki çok sayıda güvenlik gücü, kapı kapı dolaşarak ailelere, Esadlar tarafından yasadışı olarak ele geçirilen topraklarda yaşadıklarını söyleyip evlerinin kendilerine ait olduğuna dair kanıt talep etti.

Reuters'a konuşan yerel halk, mülkiyet belgelerini ibraz edemeyen ailelerin evlerinin dış duvarlarına “O” harfi sprey boyayla yazıldığını ve basılı tahliye emirlerinin yapıştırıldığını söyledi. 

Tahliye emrinde, “Bu, el-Somariya'daki yasadışı konut sakinlerine, 48 saat içinde evlerini terk etmeleri veya yasalarca cezalandırılmaları gerektiği konusunda bir bildirimdir” yazılıydı. 

Reuters'ın görüştüğü yerel sakinler, onlarca erkeğin Esad'ın ordusunda görev yapıp yapmadıkları konusunda sorguya çekildiğini söyledi. Kaynaklar, bazı erkeklerin polis karakoluna dönüştürülmüş bir konut binasında gözaltına alındığını ve binada silahlı kişiler tarafından dövüldüğünü aktardı. 

    ÇOK OKUNANLAR
