Tatar New York’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. Genel Kurul kapsamında düzenlenen üst düzey görüşmelere katılmak üzere, bu sabah New York’a hareket etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar aynı gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek, yarın ise Guterres’in ev sahipliğinde, Rum lider Nikos Hristodulidis’in de katılacağı üçlü toplantıya iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın pazar günü KKTC’ye dönmesi bekleniyor.