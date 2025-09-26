  • BIST 11366.82
  • Altın 5002.417
  • Dolar 41.5654
  • Euro 48.5599
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Tatar New York’a gidiyor

»
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. Genel Kurul kapsamında düzenlenen üst düzey görüşmelere katılmak üzere, bu sabah New York’a hareket etti.
Tatar New York’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. Genel Kurul kapsamında düzenlenen üst düzey görüşmelere katılmak üzere, bu sabah New York’a hareket etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar aynı gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek, yarın ise Guterres’in ev sahipliğinde, Rum lider Nikos Hristodulidis’in de katılacağı üçlü toplantıya iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın pazar günü KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Holguin, 3’lü görüşme öncesi “keşif niteliğinde” temaslarda bulunuyor15 Eylül 2025 Pazartesi 12:37
  • Tatar, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguín’i kabul etti15 Eylül 2025 Pazartesi 12:33
  • Kayıp Şahıslar Komitesi’nden sekiz farklı noktada kazı çalışması08 Eylül 2025 Pazartesi 19:52
  • Guterres, Khassim Diagne’yi Kıbrıs’taki UNFICY Özel Temsilcisi ve Başkanı olarak atadı04 Eylül 2025 Perşembe 08:07
  • “Çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için anahtar Türkiye’de"04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:31
  • Federasyon olursa, onun bir anayasası olur04 Ağustos 2025 Pazartesi 08:52
  • BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart: İki devletli çözüme dair bir senaryo yok03 Ağustos 2025 Pazar 13:33
  • Erhürman: Mülkiyetin çözümü, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle gelir24 Temmuz 2025 Perşembe 14:56
  • Erhürman: Hristodulidis’in istediği gerçekten çözümse, müzakereye hazır olsun15 Temmuz 2025 Salı 11:16
  • Tatar Holguin’i kabul edecek15 Temmuz 2025 Salı 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti