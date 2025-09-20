  • BIST 11294.48
SON DAKİKAMacron: "Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız"

Tunceli İl Başkanı istifa etti, sayı 8'e çıktı; AKP'den ilk açıklama: Çalışmalarımız istediğimiz düzeyin altında kaldı

Tunceli İl Başkanı istifa etti, sayı 8'e çıktı; AKP'den ilk açıklama: Çalışmalarımız istediğimiz düzeyin altında kaldı
Tunceli İl Başkanı istifa etti, sayı 8'e çıktı; AKP'den ilk açıklama: Çalışmalarımız istediğimiz düzeyin altında kaldı

AKP'de iki gün önce iki il başkanı istifa etti. Oğlunun "uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin siyasi rakiplerince kullanıldığı" yönündeki açıklamasıyla gündeme gelen AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. İki gün önce peş peşe gelen istifalarla dikkati çeken iktidar partisi AKP'de dün de 3 il başkanı istifalarını duyurdu. Adıyaman'ın ardından bir istifa haberi de Niğde'den geldi. Son olarak AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa eden il başkanı sayısı 8'e çıktı

Son olarak AKP Tunceli İl Başkanı istifa etti. İstifaların ardından parti yönetiminden açıklama geldi. 

Açıklamada, bu illerde yeni il başkanlarının kısa sürede yönetimleriyle birlikte göreve başlayacağı bildirildi.

"Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.

-Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır.

-Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur.

-Söz konusu görev değişimleri, AK Parti’mizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir.

-Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır.

-Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir."

AKP'li Tayyar, "teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu" demişti

AKP’li Şamil Tayyar, istifa sayısı 5 olduğunda, “Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin” açıklamasını yapmıştı

