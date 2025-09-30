Türkiye dahil 8 İslam ülkesinden ortak bildiri: Gazze'de adil barışın yolu açıldı

Sekiz İslam ülkesi, Trump’ın Gazze’de ateşkes ve yeniden inşa sürecine yönelik girişiminin önemine dikkat çekilerek, "Adil barışın yolu açıldı" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da açıkladığı Gazze barış planına, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu sekiz İslam ülkesinden tam destek geldi. Ortak açıklamada, Trump’ın liderliği ve Gazze’de akan kanı durdurmaya yönelik çabasının “memnuniyetle karşılandığı” vurgulandı.

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanlarının imzasıyla yayımlanan bildiride, ABD ile iş birliğinin barışın sağlanması açısından kilit önemde olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “Trump’ın liderliği ve Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının” memnuniyetle karşılandığı ve barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güven duyulduğu belirtilerek, bölgede barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın önemi vurgulandı. Bakanların bölge halkları için barış, güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla ABD ve ilgili taraflarla olumlu ve yapıcı şekilde angaje olmaya hazır olduklarını teyit ettiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar ayrıca, Gazze’deki savaşı sona erdirmek için ABD ile birlikte çalışmaya yönelik ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmişlerdir. Bu kapsamlı anlaşma, Gazze’ye yeterli insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerinden edilmemesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasını, İsrail’in tam geri çekilmesini, Gazze’nin yeniden inşasını ve uluslararası hukuka uygun olarak, Gazze’nin Batı Şeria ile tam entegrasyonunu öngören iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasını içermektedir. Bu unsurların, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kilit önemde olduğu vurgulanmaktadır.”

ERDOĞAN’DAN TRUMP’A ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barış için sürece katkı vermeye devam edeceğini vurguladı.

İŞTE TRUMP VE NETANYAHU'NUN AÇIKLADIĞI GAZZE’DEKİ "BARIŞ PLANI"