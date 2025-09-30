Türkiye dahil 8 İslam ülkesinden ortak bildiri: Gazze'de adil barışın yolu açıldı

Sekiz İslam ülkesi, Trump’ın Gazze’de ateşkes ve yeniden inşa sürecine yönelik girişiminin önemine dikkat çekilerek, "Adil barışın yolu açıldı" denildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da açıkladığı Gazze barış planına, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu sekiz İslam ülkesinden tam destek geldi. Ortak açıklamada, Trump’ın liderliği ve Gazze’de akan kanı durdurmaya yönelik çabasının “memnuniyetle karşılandığı” vurgulandı.
Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanlarının imzasıyla yayımlanan bildiride, ABD ile iş birliğinin barışın sağlanması açısından kilit önemde olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada, “Trump’ın liderliği ve Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının” memnuniyetle karşılandığı ve barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güven duyulduğu belirtilerek, bölgede barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın önemi vurgulandı. Bakanların bölge halkları için barış, güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla ABD ve ilgili taraflarla olumlu ve yapıcı şekilde angaje olmaya hazır olduklarını teyit ettiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bakanlar ayrıca, Gazze’deki savaşı sona erdirmek için ABD ile birlikte çalışmaya yönelik ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmişlerdir. Bu kapsamlı anlaşma, Gazze’ye yeterli insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerinden edilmemesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasını, İsrail’in tam geri çekilmesini, Gazze’nin yeniden inşasını ve uluslararası hukuka uygun olarak, Gazze’nin Batı Şeria ile tam entegrasyonunu öngören iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasını içermektedir. Bu unsurların, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kilit önemde olduğu vurgulanmaktadır.”
ERDOĞAN’DAN TRUMP’A ÖVGÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barış için sürece katkı vermeye devam edeceğini vurguladı.
İŞTE TRUMP VE NETANYAHU'NUN AÇIKLADIĞI GAZZE’DEKİ "BARIŞ PLANI"
- Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmeden arındırılmış terörden uzak bir bölge olacaktır.
- Gazze, yeterince acı çekmiş olan Gazze halkının yararına yeniden inşa edilecektir.
- Eğer her iki taraf da bu teklifi kabul ederse, savaş derhal sona erecek, İsrail kuvvetleri üzerinde anlaşılmış sınıra çekilecek, tüm askeri operasyonlar durdurulacaktır.
- İsrail’in anlaşmayı kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde tüm rehineler —hayatta olanlar ve ölüler— iade edilecektir.
- Rehinelerin serbest bırakılmasının ardından İsrail, 250 müebbet hapis cezası almış mahkumu ve 7 Ekim 2023 sonrası gözaltına alınan 1700 Gazzeliyi (kadınlar ve çocuklar dahil) serbest bırakacaktır. Hayatta olmayan her İsrailli rehineye karşılık 15 Gazzelinin kalıntıları iade edilecektir.
- Rehineler iade edildikten sonra silahlarını bırakmayı kabul eden Hamas üyelerine af tanınacak; ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş sağlanacaktır.
- Anlaşmanın kabulüyle birlikte tam kapsamlı insani yardım Gazze’ye gönderilecektir. Buna su, elektrik, kanalizasyon altyapısı, hastaneler ve fırınların yeniden inşası da dahildir.
- Yardımın dağıtımı BM, Kızılhaç ve tarafsız kuruluşlar aracılığıyla yapılacak; Refah Sınır Kapısı iki yönlü açılacaktır.
- Gazze, geçici teknokratik ve tarafsız bir Filistin komitesi tarafından yönetilecek. Bu yapı “Barış Konseyi”nin gözetiminde olacak ve başkanlığını Donald Trump yürütecek. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de konseyde yer alacaktır.
- Trump’ın ekonomik kalkınma planı kapsamında uzmanlardan oluşan bir heyet, Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası yatırımları koordine edecektir.
- Özel bir ekonomik bölge kurulacak; katılımcı ülkelerle gümrük tarifeleri ve erişim hakları müzakere edilecektir.
- Hiç kimse Gazze’yi terk etmeye zorlanmayacak; ayrılmak isteyenlere serbestlik tanınacak, kalmak isteyenlere daha iyi bir gelecek vaat edilecektir.
- Hamas ve diğer gruplar Gazze’nin yönetiminde rol almayacak; tüm askeri altyapı, tüneller ve silah üretim tesisleri yok edilecek.
- Gazze’nin askerden arındırılması bağımsız denetçiler eşliğinde yürütülecek; silahların kalıcı olarak kullanılamaz hale gelmesi sağlanacaktır.
- Bölgesel ortaklar, Hamas ve diğer grupların yükümlülüklerini yerine getirmesini garanti edecektir.
- ABD, Arap ülkeleri ve uluslararası ortaklarla birlikte bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) oluşturacak; bu güç Gazze’ye konuşlandırılacak ve Filistin polis güçlerini eğitecektir.
- İsrail Gazze’yi işgal etmeyecek veya ilhak etmeyecektir. IDF, ISF’ye alanları kademeli olarak devrederek geri çekilecektir.
- Hamas anlaşmayı reddederse, İsrail ve ISF’nin kontrolündeki alanlarda insani yardım operasyonları sürdürülecektir.
- Dinler arası diyalog süreci başlatılarak, Filistinliler ve İsrailliler arasında barış ve birlikte yaşam kültürü teşvik edilecektir.
- Filistin Yönetimi reform programını uyguladıkça ve Gazze yeniden kalkındıkça, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı ve devlet kurma yolunda inandırıcı bir ufuk ortaya çıkacaktır.
